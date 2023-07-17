جوندوان ملك الحلول .. تصريح من الألماني ينهي أزمة بوسكيتس في برشلونة!

أكد اللاعب الألماني إلكاي جوندوان أنه على استعداد ليلعب في أي مكان في وسط ملعب ناديه الجديد برشلونة الذي انضم له مؤخرًا.
جاء هذا خلال حفل تقديمه لاعبًا جديدًا لصالح النادي الكتالوني، حيث شدد على قدرته في التواجد في أي مكان في الملعب وأنه أثبت ذلك بالفعل.
وقال جوندوان: "تشافي يقدر فكرة قدرتي على أن أكون لاعبًا متنوعًا، لم يخبرني عن مركز محدد لكنني أعتقد أنني قادر على دمج عدة مراكز سويًا".
وأكمل: "أنا مستعد، أعتقد أنني أظهرت ذلك في السنوات الأخيرة، لدي القدرة على إظهار أنني أستطيع اللعب في أدوار مختلفة، وسأستطيع مساعدتهم هنا".
جدير بالذكر أن برشلونة يعاني في سوق الانتقالات من أجل إيجاد بديل لبوسكيتس الذي رحل عن النادي الكتالوني وانضم بشكل رسمي إلى إنتر ميامي.
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