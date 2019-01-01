جوندوان: فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا سيكون صعباً

لاعب مانشستر سيتي يؤكد صعوبة فريقه في الحصول على ذات الإذنين هذا العام

يرى إلكاي جوندوان لاعب مانشستر سيتي، أن فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا سيكون أمراً صعباً.

ويحل مانشستر سيتي، مساء غد ضيفاً على دينامو زغرب في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أتمنى أن نحقق دوري أبطال أوروبا، ولكن فوزنا في المباريات والألقاب المحلية، لا يعني تحقيقنا دوري الأبطال".

وواصل: "دوري الأبطال بطولة مختلفة وصعبة للغاية، كما أن أدوار خروج المغلوب فيها تكون صعبة ومعقدة، نحن نهدف تحقيق اللقب ولكنه صعب".

وحول مباراة الغد قال اللاعب الألماني: "لا أعلم الكثير عن موقفهم في الدوري، ولكنهم قدموا مباراة قوية أمام أتلانتا، أتوقعها مباراة صعبة".

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وتابع: "لدينا مسؤولية كبيرة لتقديم مستويات رائعة من أجل الجماهير ومن أجلنا".

واستطرد: "نحن نشعر بغياب الثقة بسبب تراجع النتائج، ولكن السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو محاولة العودة إلى ما كنا نقوم به في الماضي".