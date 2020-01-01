جوندوان: بزوغ مانشستر سيتي لن يكتمل إلا بدوري الأبطال

جوندوجان يثق في قدرة السيتيزنز على تحقيق دوري أبطال أوروبا..

يثق إيلكاي جوندوان، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في قدرة فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مانشستر سيتي، يحل ضيفًا على ريال مدريد، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16، من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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جوندوان، سبق وأن خاض نهائي دوري أبطال أوروبا، بقميص بوروسيا دورتموند في 2013، إذ سجل هدفًا في خسارة فريقه السابق أمام بايرن ميونخ، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للبافاري.

وقال الدولي الألماني، في تصريحات لـ"جول": "لا أؤمن بأن هذا النهائي سيكون الأخير لي، بالطبع، آمل أيضًا في ذلك".

وأضاف صاحب الـ29 عامًا: "في الواقع، ليس لدي الكثير من الوقت، ولهذا السبب أحاول دفع زملائي بأكبر قدر ممكن، لكني أثق في فرصنا لبلوغ نهائي الأبطال هذا الموسم".

انتصارات متكررة وهيمنة من جوارديولا أمام ريال مدريد

وتابع: "دوري الأبطال ربما يكون أعرق مسابقة في كرة القدم وإذا لم تفز بها، تشعر أن هناك دائمًا شيئًا مفقودًا، خاصة إن كان لديك فريق رائع مثل السيتي".

وأردف: "من الواضح أننا نحاول بذل قصارى جهدنا، ولكن هذه البطولة لن يمكنك الفوز بها بالحديث فقط، بل يجب أن تحاول".

وتطرق جوندوان، للحديث عن مواجهة ريال مدريد، موضحًا: "من الصعب للغاية شرح ذلك، أعتقد أننا نحتاج إلى أداء رائع للفوز بهذا اللقاء".

وأكمل: "نحتاج إلى النضال أيضًا، علينا أن نتغلب على الصعوبات، شيء مثل هذا مطلوب في تلك المباريات".

وواصل: "لهذا السبب، أعتقد أنك تتعلم من مباريات، مثل مواجهة أتلانتا خارج ملعبنا حين طرد الحارس واضطر كايل ووكر للعب كحارس، وأيضًا عندما تعادلنا في أرضنا أمام شاختار، لقد عانينا ولم نقدم أداءً رائعًا، هذه النوعية من المباريات مهمة أيضًا".

وأفاد: "لا يمكنك الفوز في كل مباراة بنتيجة 3 أو 4 أو5 وحينما تأتي لدور الـ 16 من دوري الأبطال وتواجه فريقًا قويًا وتتأخر بهدف يتوقع الجميع أنّ تقلب الطاولة. الأمر ليس كذلك دائمًا".

ونوه: "أعتقد أنّ المعاناة جزء طبيعي من المهنة، والأمر دائمًا يتعلق بقدرتك على تجاوز هذه اللحظات".

استقبال الأهداف بدوري الأبطال، كانت أكبر مشاكل السيتي في الأعوام الأخيرة، أمام فرق موناكو وليفربول وتوتنهام.

وعن ذلك شدد جوندوان، على أهمية التمتع بالثقة سواء في الحياة أو الرياضة، إلا أنه اعترف بصعوبة ذلك خلال المباريات الكبرى.

وأتم: : "أود أن أقول بإن الثقة ليست شيئًا يمكنك تفسيره دائمًا، خاصة أنك لا تستطيع الحصول عليها بشكل تلقائي".