جوميش: تدربت دون حذاء في برشلونة

يتحدث عن ميسي ورونالدو أيضًا..

رغم ما عاناه من انتقادات لاذعة طوال مسيرته في برشلونة، إلا أن أندري جوميش، لاعب إيفرتون الحالي، أبدى امتنانه لارتدائه قميص النادي الكتالوني وأكد أن ذلك كان الإنجاز الأكبر في مسيرته.

جوميش انتقل إلى البرسا في صيف 2016 بعد تألق لافت للنظر مع فالنسيا جعل الإدارة الكتالونية تدفع 37 مليون يورو للظفر بخدماته قبل أن يرحل معارًا في 2018 إلى إيفرتون الذي اشتراه لاحقًا في الصيف الماضي.

الدولي البرتغالي لم يقدم المستوى المأمول مع برشلونة على الإطلاق حتى أن البعض نعته بأنه أحد أسوأ الصفقات في تاريخ النادي، لكن يبدو وأن اللاعب قد استفاد كثيرًا من تجربته في كامب نو.

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صاحب الـ26 عامًا في حديث صحفي قال عن فترته في البرسا "في أول يوم في التدريبات وبسبب سوء الفهم لم يكن لديّ حذاء للعب به، واضطررت أن استعير في النهاية من سيرجيو بوسكيتس".

"التواجد في برشلونة هو أعلى ما حققت في مسيرتي، أنا ممتن للغاية لهذا النادي، اللعب مع كل هذه الشقوق التي عانيتها هناك علمني الكثير من أجل المستقبل، أينما ذهبت سأحمل برشلونة معي."

ويُعد جوميش من ضمن 12 لاعبًا لعبوا مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث زامل الدون على الصعيد الدولي مع منتخب البرتغال، وقد قال عنهما "يجب أن تستمتع بهما، لقد تعلمت الكثير من كليهما".

"يتمتعان بموهبة هائلة، ولكن قبل كل شيء، يمتلكان عقلية لا تصدق، إنهما يريدان الفوز دائمًا ويغضبان عندما لا يحققانه حتى ولو كانا في حفلة. القوة الذهنية لميسي ورونالدو لا تصدق."

وتعرض جوميش لإصابة مروعة خلال النصف الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام توتنهام، وتماثل الشفاء مؤخرًا قبل توقف النشاط بفعل فيروس كورونا، وحول ذلك قال "في البداية كان الأمر صعبًا، كان لديّ الكثير من الشكوك حول الإصابة".

وأتم "لكن شيئًا فشيئًا بدأت في التحسن، دعم عائلتي ودعم إيفرتون لي كان ممتازًا، لقد تأثرت كثيرًا بالرسائل التي وصلتني من المشجعين وزملائي والمنافسين، ساعدتني عائلة كرة القدم كثيرًا وكان من المهم العودة سريعًا".

الجدير بالذكر أن منافسات البريميرليج قد أُعلن عن استئنافها في يوم 17 يونيو المقبل بعد ثلاثة أشهر من التوقف، لتتجدد أحلام كتيبة كارلو أنشيلوتي في إنهاء الموسم بأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية بالموسم المقبل.