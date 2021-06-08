جوميس يكشف حقيقة تواجده في تركيا من أجل الرحيل عن الهلال

رد فعل من جوميس بعد أنباء اقترابه من العودة للدوري التركي

حسم الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم فريق الهلال، ما تردد عنه مؤخرًا حول تفاوضه مع أحد الأندية التركية في الوقت الحالي للانضمام له.

عقد جوميس مع الهلال بنهاية الموسم الجديد، وهو ما يضعه في دائرة الشك حول البقاء مع الزعيم خاصًة بعد التعاقد مع موسى ماريجا.

وترددت مؤخرًا أنباء حول مفاوضات بين رئيس نادي أضنة سبور التركي والمهاجم الفرنسي من أجل ضمه خلال الصيف الجاري.

وانتشرت الأنباء في صيغة تصريحات نسبت لرئيس النادي، وهو ما جعل الأمر أقرب للواقع وهو ما نفاه جوميس سريعًا عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر جوميس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة أثناء عطلته الصيفية في جزر المالديف وهو ما ينفي تصريحات نسبت لرئيس نادي أضنة سبور بأن اللاعب متواجد في أسطنبول بتركيا.

ويسيطر الغموض على موقف جوميس مع الهلال بسبب تعاقد موسى ماريجا، حيث أشارت بعض التقارير إلى إمكانية رحيله.