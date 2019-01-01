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جوميس يكشف حقيقة العودة إلى الدوري التركي عبر بوابة فنربخشة

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Getty Images
رغبة نادي فنربخشة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الذي قدم موسم مميز رفقة الزعيم الهلالي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

نقلت أحدى الصحف التركية توضيح اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي بشأن إمكانية العودة إلى الدوري التركي الموسم المُقبل.

العديد من التقارير أشارت إلى رغبة نادي فنربخشة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الذي قدم موسم مميز رفقة الزعيم الهلالي.

وبحسب ما نشرت صحيفة "فانتك" التركية فأن جوميس نفى وجود مفاوضات مع مسؤولي فناربخشة من أجل اللعب لهم الموسم المُقبل.

وأضاف اللاعب أن قلبه مازال متعلقًا بناديه السابق جلطة سراي الغريم التقليدي لفنربخشة على الصعيد المحلي التركي، مؤكدًا أن النادي مازال في قلبه.

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وأنهى بافتيمبي جوميس تصريحاته ليؤكد على بقاءه في الدوري السعودي مع نادي الهلال الموسم المُقبل 2019\2020.

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يُذكر أن جوميس قد سجل 21 هدفًا في بطولة دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي احتل وصافة ترتيب هدافي البطولة.

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