جوميس يُطالب سالم الدوسري بمهاراته وأهدافه أمام أوراوا

" دعم جوميس للمنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب أوزبكستان

طالب اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس زميله بنادي الهلال السعودي اللاعب سالم الدوسري باستخدام مهاراته الرائعة في مباراة الفريق المُقبلة بإياب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تجمع الفريق بنادي أوراوا ريدز الياباني.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعم جوميس للمنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب أوزبكستان، والتي حقق فيها الأخضر الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023، وكأس العالم 2022.

ونجح سالم الدوسري جناح الهلال المتألق في تسجيل هدف الفوز للأخضر السعودي بطريقه رائعة أعلى حارس المرمى الأوزبكي في الدقيقة 88 وبمهارة عالية جدًا.

وعقب المباراة رد الدوسري على جوميس عبر حسابه بـ "تويتر" ليشكره على الدعم الذي قدمه للمنتخب السعودي.

ولم يفوت اللاعب الفرنسي الفرصة ليطلب من الدوسري ضرورة التألق والتسجيل بنفس الطريقة التي سجل بها، وكذلك استخدام مهاراته الخاصة.

وكان نادي الهلال قد تغلب على الفريق الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي بالرياض، بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

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يُذكر أن نادي أوراوا يستقبل الزعيم الهلالي يوم الأحد بعد المُقبل 24 نوفمبر على ملعب سايتما بطوكيو، معقل الفريق الياباني في الإياب القاري.