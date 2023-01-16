جوميس يشكو وضع الهلال: أشعر بضغط كبير أثناء متابعتي لمبارياته!

حديث المهاجم الفرنسي يعبر عما يشعر به غالبية الهلاليون بالفعل منذ الموسم الماضي

Shahid

ما يمر به الهلال حاليًا غير مرضٍ ليس فقط لجمهوره، إنما كذلك أعرب الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الزعيم السابق وجلطة سراي التركي الحالي، عن عدم ارتياحه للوضع منذ رحيله.

المهاجم الفرنسي رحل عن الزعيم في شتاء 2022، بعدما فسخ الطرفان العقد بالتراضي بينهما، ليتمكن النادي العاصمي من قيد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في قائمته.

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ومنذ ذلك الحين، يتفاعل جوميس مع الأحداث في المملكة بشكل مستمر، كان آخرها تفاعله مع مواجهة الهلال بالأمس أمام العدالة، إذ نشر فيديو أثناء احتفاله مع نجله بهدف سالم الدوسري.

لكن عقب المباراة، نشر صاحب الـ37 عامًا صورة له، عبر حسابه على "تويتر"، تبدو عليه خلالها علامات الضيق، معلقًا: "منذ أن أصبحت مشجعًا للهلال، بدأت أشعر بضغط كبير خلال جميع المباريات، مبروك الثلاث نقاط".

تغريدة جوميس تعبر عن حال الهلاليين عمومًا منذ الموسم الماضي، إذ يعاني الفريق في غالبية مبارياته من تراجع بدني وفني، ويخطف الفوز بصعوبة، في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية مع الزعيم وكذلك الدولية مع منتخب السعودية في المواسم الأخيرة، إذ أن غالبية لاعبي الأخضر من الهلال.

يذكر أن الزعيم حقق الفوز أمام العدالة بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ13، ليرتقي لوصافة جدول الترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، لكن خاض مباراة أكثر من كافة منافسيه.

Shahid