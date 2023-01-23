جوميس: رونالدو؟ الهلال يملك سالم الدوسري!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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جوميس يرى أن سالم الدوسري قادر على منافسة كريستيانو رونالدو نجم النصر.

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رد الفرنسي بافيتمبي جوميس نجم نادي جلطة سراي التركي على مشجع طالبه بالعودة إلى صفوف نادي الهلال السعودي، لمنافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر، مؤكدًا أن "الزعيم" لديه بالفعل سالم الدوسري.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد جماهير الهلال يتحدث فيه مع جوميس، وطالبه بالعودة إلى دوري روشن السعودي.

المشجع قال للمهاجم الفرنسي: "كريستيانو رونالدو في النصر، عليك أن تعود إلى الهلال".

جوميس تمنى الأفضل لرونالدو، وأشاد بانتقال البرتغالي إلى السعودية، مؤكدًا أنها أفضل بلد، وقال بعدها: "أنا هلالي".

وعن المطالبة بعودته رد جوميس على المشجع قائلًا: "لديكم سالم الدوسري، يمكنه القيام بأي شيء".

جوميس كان واحدًا من بين أبرز نجوم نادي الهلال خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، قبل الرحيل عن "الزعيم" عائدًا من جديد إلى جلطة سراي.

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