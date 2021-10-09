"جوميس جاء للدوري السعودي في عمر متأخر"
تحدث العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي الهلال السابق، عن زميله الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الزعيم، وعن الإمكانيات التي يمتلكها، بالرغم من تقدمه في السن.
ويبلغ جوميس من العمر 35 عامًا، ويرتبط بعقد مع نادي الهلال حتى نهاية الموسم الحالي، ويعد واحدًا من أفضل المهاجمين في صفوف الزعيم خلال الفترة الحالية.
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الحبسي قال خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب SBC": "جوميس يعتبر من المهاجمين المميزين، وأعتقد أنه جاء إلى الدوري السعودي في عمر متأخر، ولكنه أثبت نفسه بجدارة، وحقق بطولات مهمة مع الهلال لعل أميزها هي دوري أبطال آسيا".
الحارس العماني تابع: "عندما يأتي قيمة احترافية كبيرة مثل جوميس، بالنسبة لي لاعب محترف من الدرجة الأولى، وبالرغم من سنه إلا أنه يحاول تقديم أفضل ما عنده".
واستطرد قائلًا: "جوميس يتدرب بجدية كبيرة، وطريقة تهديفه في التدريبات تكون من لمسة واحدة، وما يقدمه في التدريبات هو نفس ما يقدمه في المباريات الرسمية".
وحصل جوميس على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعدما اعتلى قائمة هدافي الدوري متفوقًا على الجميع.