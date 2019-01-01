جوميس: سأكمل عقدي مع الهلال، وأعد الجماهير بالأفضل

المهاجم لا يود اللعب لفيناربخشة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بافيتيمبي جوميس رغبته إتمام عقده مع الهلال السعودي، نافيًا بذلك الأخبار التي تتحدث عن إمكانية انتقاله لفيناربخشة التركي.

وكان جوميس قد ارتدى قميص الزعيم السعودي الصيف الماضي قادمًا من جلطة سراي، وقد لعب مع الفريق 30 مباراة في دوري المحترفين السعودي سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 7 أهداف.

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وارتبط صاحب الـ33 عامًا بالعودة للدوري التركي لكن من بوابة المنافس فيناربخشة، إلا أنه نفى ذلك بقوله حسب موقع تومسبور "لا يُمكننى ارتداء قميص فريق منافس لجلطة سراي".

أضاف "لدي عقد مع الهلال حتى عام 2020، قضيت عامًا رائعًا أنا وعائلتي في الرياض، أشعر أنني في بيتي وسأتم عقدي مع الهلال".

أتم قائلًا "لسوء الحظ لم ننجح في الفوز باللقب الموسم الماضي، لكني أعد الجماهير بأن القادم سيكون أفضل".

يُذكر أن المهاجم الفرنسي خاض مع الهلال 6 مباريات في دوري أبطال آسيا سجل خلالها 4 أهداف.