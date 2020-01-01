جوميز يكشف عن سبب عودته السريعة من إصابته المروعة

اللحظات الأولى بعد الإصابة كان لها مفعول السحر في العلاج وإعادة التأهيل

كشف متوسط ميدان إيفرتون أندريه جوميز، عن سبب عودته السريعة من إصابته المروعة التي تعرض لها قبل أقل من أربعة أشهر.

وعانى الدولي البرتغالي من إصابة في منتهى القسوة –خلى في الكاحل-، بعد تدخل قوي من مهاجم توتنهام هيونج مين سون نوفمبر الماضي.

وعلى النقيض من التقارير التي كانت تراهن على صعوبة عودته للمستطيل الأخضر مرة أخرى هذا الموسم، نجح في التخلص من الإصابة بجانب الانتهاء من فترة إعادة التأهيل في غضون 112 يومًا.

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وبعد مشاركته الأولى كبديل أمام آرسنال بعد تعافيه من الإصابة، سُئل لاعب برشلونة السابق عن سبب عودته المذهلة من انتكاسته الأخيرة، فأجاب لموقع النادي الرسمي "تعليمات طبيب النادي هولينجسورث كانت في غاية الأهمية".

وأضاف "كنت أثق أنه يريد أن يضع قدمي في المكان المناسب، ومن الواضح أنني كنت غاضبًا من كثرة هرمون الأدرينالين، وفي كل الأحوال –لحظة الإصابة- كنت أعرف المطلوب القيام به مع هذا النوع من الإصابات، أو على الأقل التصرف بشكل صحيح في أسرع وقت".

وتابع "لقد أعاد وضع قدمي إلى المكان الصحيح، وهذا سهل عملية نقلي إلى المستشفى، وكان عملاً عظيمًا، وربما يكون ساعد كثيرًا على شفائي بجانب الإسراع في إجراء عملية جراحية في اليوم التالي".

وختم حدثه "إذا لم يفعل ذلك، فربما كان وصولي إلى المستشفى بعد فوات الأوان، إذ أنه كلما زاد الوقت الذي أمضيته بالكسر، كان الأمر سيزداد سوءًا وصعوبة بالنسبة لي، وأود القول بأنني كنت أشعر بكل شيء في الملعب في تلك اللحظة، وكان من الجيد حقًا أنني حصلت على مساعدة الطبيب في نفس لحظة الإصابة بدلاً من الانتظار 10 أو 20 أو 30 دقيقة".