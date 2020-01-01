جوميز يقترب من تحقيق حلم ريال مدريد

ريال مدريد "البرازيلي" نحو موهبة جديدة من بلاد السامبا

قال فاجنر ريبيرو وكيل أعمال النجم البرازيلي الشاب إيجور جوميز إن موكله الذي يريد ريال مدريد التعاقد معه في الوقت الحالي يعيش أوقاتًا مميزة.

وكانت صحيفة آس الإسبانية والمقربة من ريال مدريد قد أفادت أن المفاوضات بين ساو باولو البرازيلي وريال مدريد حول ضم جوميز تسير في طريق إيجابي.

وقال وكيل أعماله فاجنر ريبيرو إن موكله يشعر بالسعادة كلما ذكر اسم ريال مدريد ولكن لا يمكن تحددي أي شيء خلال الوقت الحالي بشكل رسمي.

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وأضاف: "كان هناك حديث عن أن ريال مدريد أراد إيجور خلال الفترة الأخيرة، ولكنني قلت إنه لم يكن هناك وقت للحديث حول هذه الأمور"

وتابع: " لدي حلم أن آخذه يومًا ما إلى ريال مدريد. أنا أحب ريال مدريد وإذا كانت هناك فرصة لكي ينتقل إلى هناك، سأفعل ذلك بسرور، وستكون خطوة مميزة"

ويحافظ فاجنر ريبيرو على علاقة مميزة مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من خلال الصفقات التي تمت بين الطرفين في الآونة الأخيرة.

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يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع العديد من اللاعبين البرازيليين الشباب في الآونة الأخيرة، وبدأ بعضهم يأخذ حظه من اللعب في التشكيل الأساسي. .