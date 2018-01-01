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جوميز يعادل رقم السومة في الموسم الحالي بالدوري السعودي

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المهاجم الفرنسي يواصل التألق مع الهلال ويعادل رقم السومة

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

نجح المهاجم الفرنسي جوميز، لاعب الهلال معادلة رقم عمر السومة، لاعب الأهلي، في أطول سلسلة تسجيل بالموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك جوميز في فوز الهلال، على حساب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري.

افتتح جوميز التسجيل للزعيم في مباراة اليوم بالدقيقة 48 من علامة الجزاء، ليسجل في المباراة الرابعة له على التوالي.

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وسجل السومة من قبل في أربع مباريات متتالية مع الراقي، حتى توقفت هذه السلسلة في مباراة الرائد في الجولة الـ 12 من الدوري.

وبعد فوز الهلال اليوم، وصل إلى النقطة 35 في صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة أمام الاتحاد بعد قليل.

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