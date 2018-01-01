جوميز يعادل رقم السومة في الموسم الحالي بالدوري السعودي

المهاجم الفرنسي يواصل التألق مع الهلال ويعادل رقم السومة

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح المهاجم الفرنسي جوميز، لاعب الهلال معادلة رقم عمر السومة، لاعب الأهلي، في أطول سلسلة تسجيل بالموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك جوميز في فوز الهلال، على حساب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري.

افتتح جوميز التسجيل للزعيم في مباراة اليوم بالدقيقة 48 من علامة الجزاء، ليسجل في المباراة الرابعة له على التوالي.

4- سجل بافاتيمبي غوميز في 4 مباريات متتالية في دوري المحترفين السعودي، أطول سلسلة تسجيل هذا الموسم بالتساوي مع سلسلة السومة (4 قبل مباراة الرائد). وحش. — OptaArabi (@OptaArabi) December 21, 2018

وسجل السومة من قبل في أربع مباريات متتالية مع الراقي، حتى توقفت هذه السلسلة في مباراة الرائد في الجولة الـ 12 من الدوري.

وبعد فوز الهلال اليوم، وصل إلى النقطة 35 في صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة أمام الاتحاد بعد قليل.