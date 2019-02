جوميز يتفاعل مع طفل فقد والده ويطلب مقابلته للتعلم منه

دعا الفرنسي جوميز؛ مهاجم الهلال السعودي، الطفل ناصر السبيعي؛ أحد مشجعي الزعيم، لمقابلته، بعدما علم بفقد الطفل والده منذ أيام.

والد الطفل رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، وأثار الطفل مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف رائع أحرزه واحتفاله به على طريقة جوميز.

وتفاعل الفرنسي مع الفيديو، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أولًا كل أفكاري مع هذا الأسد الصغير وعائلته في مصابهم الأليم، لقد مررت بهذه الفترة العصيبة من قبل، ربما تعرفون أنني فقد والدي منذ عامين".

وأضاف: "سأكون سعيدًا بقضاء بعض الوقت معه، سنتبادل بعض النصائح، سأعلمه كيفية الاحتفال على طريقة الأسد بطريقة أفضل، وهو يعلمني كيف أحرز مزيد من الأهداف".

We will exchange some tips ... i will show him how to perfect the lion celebration 🐾 and he will teach me how to put more goals😎

So twitter do your job 🙏🏿🙏🏿 pic.twitter.com/eXoqncrn4v