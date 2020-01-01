جوميز: وجود ماني مع ليفربول رفاهية لنا ونقمة على المنافس

جو جوميز مدافع ليفربول يشيد بزميله في الفريق ساديو ماني عقب هدفه أمام فريق نورويتش سيتي.

أعرب جو جوميز مدافع فريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه بالأمس على نظيره نورويتش سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوميز وأكد خلالها أن وجود ساديو ماني يمنح فريقه أفضلية كبيرة خلال مثل تلك المباريات.

وقال جوميز: "ماني يسجل كل أنواع وأشكال الأهداف، لقد كنا محظوظين للغاية بدخوله للملعب في ذلك التوقيت لكنه لم يكن يستطيع بداية المباراة بسبب الإصابة".

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وأضاف: "يا له من لاعبه، هو يمنح الفريق الدافع والثقة عندما يكون معنا وذلك لا يكون جيدًا بالنسبة للخصوم على المستوى النفسي والعقلي، هو لاعب كبير ونجح في التألق بالعديد من المرات هذا الموسم وكررها مرة أخرى أمام نورويتش".

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وأكمل: "بعد انتهاء الشوط الأول علمنا أنه علينا أن نقدم مستويات أفضل فيما تبقى من المباراة وهو ما نجحنا فيه وخرجنا بنقاطها".

وأنهى تصريحاته: "وجود ماني معنا ودخوله من مقاعد البدلاء ليمنحنا قوة إضافية يمنحنا رفاهية كبيرة، وتسجيله لهدف الفوز يضيف لذلك الكثير".

جدير بالذكر أن ماني كان قد سجل هدف المباراة الوحيد لصالح ليفربول ليستمر الريدز في سلسلة انتصاراتهم وعلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة.