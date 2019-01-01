جوميز وجماهير الهلال ومدرب التعاون الأفضل بالدوري السعودي

اختيار اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال ليحصد جائزة أفضل لاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اختيار المدير الفني البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني لنادي التعاون أفضل مدرب في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها مدرب التعاون على هذه الجائزة، وحقق مانويل الأفضلية بعد تمكنه من تحقيق الفوز على النصر وصيف الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى صعيد اللاعبين فتم اختيار اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال ليحصد جائزة أفضل لاعب، في حين ذهبت جائزة الجمهور المثالي لجمهور الهلال.

وساهم اللاعب الفرنسي في فوز فريقه على الفتح بتسجيله لهدفين من الأهداف الأربعة التي فاز بها الهلال، خاصة وأن الهدف الأول في المواجهة حملت الرقم 400 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجمهور المثالي في الجولة الـ18 هو جمهور فريق @Alhilal_FC 🔵 pic.twitter.com/pp0ZaRlkMk — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 5, 2019

وتم اختيار جماهير الهلال الأفضل بين جماهير الأندية الأخرة للمرة الرابعة خلال الموسم الجاري، بعد أن ذهبت جائزة الجمهور المثالي للجماهير الزرقاء، بعد أن حققتها في الجولتين الثامنة والتاسعة على التوالي، إلى جانب الجولة الثانية عشر.