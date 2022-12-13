جول 50 2022 وجهًا لوجه: فينيسيوس جونيور ضد سون هيونج مين

تفوق فينيسيوس جونيور على منافسه سون هيونج مين في كأس العالم، لكن من سيحصل على تصويتك في جول 50؟

"جول 50" يضع أفضل اللاعبين في العالم ضد بعضهم وجهًا لوجه، ولهذا نحن بحاجة لتصويتك لتحديد من سيكون الفائز في النهاية.

فينيسوس جونيور وسون هيونج مين شاركا في النسخة الجارية من كأس العالم قطر 2022، لكن تم إقصائهما من البطولة رفقة منتخبيهما، فمن ستمنحه صوتك في جول 50؟

سون خسر مواجهته أمام البرازيل بقيادة تيتي في مونديال قطر، لكنه ترك بصمته في مواجهة البرتغال، بعدما أرسل تمريرة حاسمة لزميله هوانج هي تشان، اخترقت دفاعات الخصم، ليسجل الأخير هدفًا في الوقت القاتل، قاد به كوريا الجنوبية للفوز بنتيجة 2-1.

تغلب سون على إصابته بكسر حول عينه في مطلع شهر نوفمبر الماضي، وقاد محاربي تايجوك في قطر، لينثر سحره الذي يعرفه عشاق ناديه الإنجليزي توتنهام هوتسبير جيدًا، حتى ذكرتنا لقطته في الهدف القاتل في شباك البرتغال بحصوله على جائزة "بوشكاش" عام 2020 عن هدفه في شباك بيرنلي.

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أما فينيسوس؛ نجم ريال مدريد الشاب، فهو صاحب لمسات خاصة في المراوغات، إذ لا يوجد في الدوري الإسباني بأكمله من يقوم بمراوغات ناجحة في كل مباراة أكثر من صاحب الـ22 عامًا.

لم يفتقد اللاعب الشاب للثقة أبدًا منذ بداية مشواره، فهو من تعهد في 2018 بحصد لقب دوري أبطال أوروبا في غضون خمس سنوات، وبالفعل قدم نفسه بصورة هي الأفضل، وحصد اللقب القاري في منتصف العام الجاري.

نجم ريال مدريد أيضًا ساهم في ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده البرازيل في خمس مباريات خاضها في مونديال قطر، وهو لا يزال في عمره الـ22، أي يمكننا أن نراهن على إضافته للمزيد من الأهداف سواء تسجيلًا أو صناعةً في قادم النسخ من كأس العالم.

ربما تمت الإطاحة بهذين النجمين مبكرًا من مونديال قطر، إذ ودع رفاق فينيسوس من دور ربع النهائي بعدما أقصوا رفاق سون من دور الـ16، لكن هل يمكن أن ينتهي عامهما بمجد حصد جائزة جول 50؟

التصويت بدء منذ 15 نوفمبر وأمامك فرصة حتى 18 من ديسمبر الجاري، الاختيار ليس سهلًا، لذا قم بالتصويت الآن!

وتذكر، إنها ليست قائمتنا، إنها قائمتك.

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