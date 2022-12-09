سيتنافس ماكينتا الأهداف رونالدو ونازاريو وجابرييل باتيستوتا من أجل تحقيق مجد "جول 50"، لكن من سيحصل على صوتك؟

لقد عاد "جول 50" مرة أخرى، ومن جديد نمنحكم قراء "جول GOAL" الفرصة لاختيار أفضل اللاعبين من الذكور والإناث على هذا الكوكب، بالإضافة إلى الإشادة ببعض الأساطير الخاصة في فئة نجوم كأس العالم.

في فئة نجوم كأس العالم، نحتفل ببعض من أعظم الأسماء على الإطلاق الذين سرقوا الأضواء من الجميع على المسرح الأكبر على الإطلاق، لكننا نريدك أن تختار من بين بعض أفضل نجوم كأس العالم في الماضي.

ترك كل من رونالدو نازاريو وجابرييل باتيستوتا بصماتهما على البطولة بطرق مختلفة، على الرغم من أن الأهداف كانت بالتأكيد لغة مشتركة بالنسبة للمهاجمين النجمين من المنافسين الأزليين في أمريكا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين.

لُقّب رونالدو الأصلي بالظاهرة لسبب ما، حيث فاز بالكرة الذهبية بعمر 21 عامًا فقط ، بعد ثلاث سنوات من فوزه بكأس العالم لأول مرة مع منتخب البرازيل.

في حين أن عروضه المذهلة في كأس العالم 1998 انتهت بحزن شديد، حيث أصيب بالمرض عشية المباراة النهائية، وكان ظلًا لنفسه أمام فرنسا، لكنه عاد بأناقة، وبأهداف مذهلة، للفوز بالبطولة في عام 2002.

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في عام 2006، رفع رونالدو رصيده التهديفي في كأس العالم إلى 15 هدفًا، محطمًا الرقم القياسي للأهداف في البطولة، قبل أن يتفوق عليه ميروسلاف كلوزه في 2014، وأظهر رونالدو شجاعة هائلة للعودة من سلسلة من إصابات الركبة المدمرة.

على الرغم من كل إنجازاته، لم يفعل رونالدو قط ما فعله منافسه السابق في الدوري الإيطالي جابرييل باتيستوتا في كأس العالم، حيث كان النجم الأرجنتيني هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هاتريك في نسختين منفصلتين من البطولة.

المهاجم، الذي يرتقي بالتأكيد إلى لقبه "باتيجول"، سجل ثلاثية ضد اليونان في بطولة 1994، قبل أن يكون منتخب جامايكا ضحيته بثلاثية جديدة في مونديال فرنسا بعد أربع سنوات.

ربما لم يفز باللقب أبدًا، لكن أسطورة فيورنتينا لديه سجل رائع في تسجيل الأهداف في كأس العالم حيث بلغ 10 أهداف في 12 مباراة، وهي نسبة أهداف مقابل مباريات أفضل حتى من رونالدو نفسه!

لكن هل سيكون ذلك كافيًا للأرجنتيني العظيم للحصول على تصويت "GOAL50" على حساب الظاهرة؟

التصويت سيكون مفتوحًا من 15 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، لا يمكن أن يكون الأمر أسهل، لذا قوموا بالتصويت!

تذكروا، إنها ليست قائمتنا، إنها قائمتكم.

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