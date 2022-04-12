جول 50 2022 وجهًا لوجه: روبرت ليفاندوفسكي ضد كريم بنزيما

كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي هما الأفضل حاليًا في العالم، ولكن أي منهما سيفوز بتصويت جول 50؟

خلال هذا العام يحتاج موقع جول إلى مساعدتك لتحديد الفائزين في تصويت جول 50 2022، ولذلك نطلب من القراء التصويت لأفضل اللاعبين واللاعبات على هذا الكوكب.

لا يوجد في العالم ثنائي أفضل من روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما في خط الهجوم، وكلاهما من بين المرشحين لاحتلال الصدارة في جول 50 في عام 2022.

بنزيما وليفاندوفسكي يتعاملان بعملة واحدة فقط وهي الأهداف، وعلى مر السنين نجح كل منهما في استغلال الخبرة والحس التهديفي من أجل العثور على الشباك.

اليوم هما على قمة المنافسة بالدوري الإسباني، حيث يقود ليفاندوفسكي هجوم برشلونة، بينما يدافع كريم بنزيما عن ألوان ريال مدريد ويعتبر المهاجم الرئيسي للفريق.

قبل ذلك، أثبت البولندي أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في بايرن ميونخ، حيث سجل 344 هدفًا في 375 مباراة مع العملاق البافاري.

وعلى الجانب الآخر، ومنذ التوقيع مع ريال مدريد في 2009، سجل بنزيما 329 هدفًا في جميع المسابقات، ليثبت أنه من صفوة الهدافين واللاعب النموذجي لأداء واجبات المهاجم رقم 9.

السجلات التهديفية المبهرة لكل منهما حصلت على التقدير الكافي من ناحية الألقاب الجماعية على أعلى مستويات كرة القدم للأندية في العالم.

ليفاندوفسكي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين على الإطلاق في الدوري الألماني خلف جيرد مولر، وفاز بلقب البطولة في 10 مناسبات خلال الفترة التي قضاها مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

فاز كلا اللاعبين بدوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن النجاح الذي حققه ليفاندوفسكي مع بايرن في 2020، يأتي في مكانة أقل من حصول بنزيما على 5 ألقاب للمسابقة مع ريال مدريد.

يعتبر بنزيما كذلك بمثابة البطل المتسلسل عندما يتعلق الأمر بالدوريات، حيث حقق 8 ألقاب دوري في فرنسا وإسبانيا، وتغلب على ليفاندوفسكي في سباق الكرة الذهبية 2022.

وخلال هذا الموسم يتنافس كل منهما على صدارة الهدافين بالدوري الإسباني، حيث يتصدر ليفاندوفسكي القائمة بـ13 هدفًا في 14 مباراة، بينما سجل بنزيما 5 أهداف في 7 مباريات متأثرًا بالإصابات التي عانى منها منذ بداية النسخة الحالية من البطولة.

التصويت مفتوح من 15 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، الأمر في غاية السهولة، لذلك شارك في التصويت!

وتذكر جيدًا، إنها ليست قائمتنا، إنها قائمتك أنت.

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