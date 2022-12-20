جول 50 2022: ميسي، بوتياس ومارادونا يُتوجون بالجائزة حسب تصويت الجمهور

كانت النتائج واضحة فيما يخص الرجال والسيدات لكن أساطير كأس العالم ذهبوا لليوم الأخير من التصويت

تُوج كلًا من ليونيل ميسي وأليكسيا بوتياس بجائزة جول 50 لهذا العام، فيما تصدر دييجو مارادونا التصويت في جائزة جول الخاصة بأساطير كأس العالم.

هذا هو العام الثاني الذي يُحدد به الفائز بواسطة سلسلة من المواجهات المباشرة بين اللاعبين حُسمت بتصويت الجمهور من مختلف أنحاء العالم، حيث سعى قراء جول لدعم لاعبيهم المفضلين بقوة.

وشهد التصويت الإدلاء بالملايين من الأصوات في الفئات الثلاثة، وفيما تصدر ميسي وبوتياس التصويت منذ البداية، تواصل صراع بيليه ومارادونا على المركز الأول في فئة أساطير كأس العالم بشكل يومي.

كامل النتائج لفئة اللاعبين هنا

توج ميسي مستواه الممتاز في كأس العالم بالفوز باللقب لأول مرة بعدما هزم كيليان مبابي في النهائي المثير، لكن هذا الإنجاز لم يغير شيئًا في التصويت على جائزة جول 50، حيث كان النجم الأرجنتيني يتفوق تمامًا على منافسه الفرنسي ومنذ بداية التصويت حتى نهايته.

قائد الأرجنتين تخطى الآن كريستيانو رونالدو حيث أصبح أول لاعب يفوز بجائزة جول 50 ست مرات.

ميسي سيطر على مواجهاته المباشرة مع خصومه جميعًا، بما يتضمن معركته مع منافسه رونالدو حيث حسمها لصالحه بنسبة أصوات بلغت 61.5%.

كامل النتائج لفئة اللاعبات هنا

في تصويت اللاعبات، لم يختلف مشوار أليكسيا بوتياس في المواجهات المباشرة عن ميسي، حيث حققت انتصارات متواصلة وساحقة على منافسيها الـ49، لم يستطع أحد الاقتراب من قائدة فريق برشلونة النسائي، لقد تصدرت التصويت من البداية إلى النهاية مثلما فعلت في تصويت العام الماضي.

خلال عام 2022، أصبحت بوتياس أول لاعبة كرة قدم تفوز بجائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين، وقد فازت كذلك بجائزة فيفا "الأفضل" لفئة اللاعبات. والآن أضافت لهما جائزة جول 50 للمرة الثانية على التوالي.

كامل النتائج لفئة أساطير كأس العالم هنا

بخلاف تصويت اللاعبين واللاعبات، حيث تصدر ميسي وبوتياس من البداية للنهاية، كان هناك صراعًا حادًا بين جماهير جول في فئة أساطير كأس العالم، حيث تنافس الأسطورتان بيليه ومارادونا على الصدارة طوال فترة التصويت.

اللاعبان العظيمان في كأس العالم تبادلا الصدارة يومًا بيوم طوال فترة التصويت، لكن مارادونا كان من تصدر عند الاقتراب من النهاية، ربما بفضل تتويج الأرجنتين باللقب العالمي في قطر وما ولده من مشاعر جميلة ومتعاطفة.

وأخيرًا، ومع الإدلاء بالملايين من الأصوات في التصويت، نود فقط أن نشكركم قراء جول لجعل تلك النسخة من جول 50 الأكبر والأكثر إثارة وتفاعلًا على الإطلاق.

انتظرونا في 2023!