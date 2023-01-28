جول 25 | كأس العالم كان بداية اللعنة .. هكذا خسر صلاح مكانته العربية!

النجم المصري محمد صلاح خسر جائزة جول 25 للمرة الأولى في مسيرته.

أعلنت النسخة العربية من موقع GOAL عن قائمة أفضل 25 لاعبًا عربيًا عن العام الماضي 2022 وهي القائمة التي شهدت للمرة الأولى غياب المصري محمد صلاح عن صدارة الترتيب.

محمد صلاح كان يحتكر تلك الجائزة طوال السنوات الماضية بداية من رحلته الرائعة مع ليفربول والتي تزامنت مع بداية مشوار رحلة جائزة GOAL، ولم يغب قط عن الصدارة حتى هلت رياح التغيير في يناير الماضي، وبالتحديد في كأس الأمم الإفريقية.

بداية التراجع

خسارة المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية في المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي كانت البداية لسيناريو مكرر في المباراة الحاسمة للصعود لكأس العالم أمام نفس الفريق في مارس من نفس العام.

ويبدو منذ ذلك التاريخ أن كل شيء قد بدأ في التغيير بالنسبة لصلاح، بالرغم من أنه نجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، إلا أن فريقه خسر اللقب من جديد فارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

الضربة الكبرى لصلاح ورفاقه في ليفربول كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيطروا على مجرياته وكانوا أقرب للتسجيل لولا تصدي تيبو كورتوا لتسع كرات خطيرة كان لصلاح نصيب الأسد منهم، ليمنح البلجيكي اللقب للملكي وينتهي موسم صلاح بخيبة أمل كبيرة.

دور محوري للغياب عن كأس العالم!

بعيدًا عن الموسم المحبط مع ليفربول رغم أن الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، عانى صلاح كثيرًا من الغياب عن كأس العالم.

النجم المصري كان على بعد دقائق من الوصول لكأس العالم مع المنتخب المصري وللمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

لكن ركلات الترجيح أفسدت حلم صلاح وزملائه في الفريق، وليس فقط حلم التواجد في العرس العالمي، ولكن ربما تكون أفسدت موسمه ككل.

غياب صلاح عن كأس العالم مع الحالة الرائعة التي تسبب فيها المنتخب المغربي أخذ الأضواء من النجم المصري ومنحها لنظرائه في أسود أطلس.

حتى ترشيحات الكرة الذهبية والأفضل في ذهبت مع الرياح!

النجم المصري كان من ضمن المرشحين للحصول على الكرة الذهبية، ربما كان حصوله على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في الموسم الماضي ليأخذه خطوة نحو اللقب الفردي الأهم.

لكن الوصول إلى كأس العالم مع المنتخب المصري كان ليأخذه خطوات عديدة نحو ذلك الإنجاز الذي ناله كريم بنزيما في النهاية.

الأمر نفسه فيما يتعلق بجائزة الأفضل، فرغم ترشح صلاح إلا أن نسبة تواجده ضمن الثلاثة الأوائل تراجعت للغاية بسبب الموسم الذي مر به، وبالأخص لغيابه عن كأس العالم.

بيت القصيد

غياب المنتخب المصري عن كأس العالم وخسارة ليفربول للدوري ودوري أبطال أوروبا كانوا عوامل حاسمة في تراجع هداف الريدز للمركز الثاني في قائمة "جول 25" خلف أشرف حكيمي.

صحيح النجم المغربي كان محظوظًا بإنجاز جماعي تاريخي لأسود أطلس في كأس العالم، لكنه كان جزءًا من ذلك الإنجاز الكبير، وهو ما ساهم بشكل واضح في تتويجه باللقب بجوار الأداء الجيد له مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

في النهاية سيكون أمام صلاح الفرصة للعودة للتنافس من جديد على لقب العام الجاري بحلول شهر ديسمبر المقبل على الأرجح، وفي غياب البطولات القارية الكبيرة ربما لن يعاني صلاح من نفس خيبات الأمل التي حدثت هذا العام.