جول 25: قريبًا جدًا، كل شيء عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2022

كل ما تريد معرفته عن جائزة جول 25 لعام 2022 التي فاز محمد صلاح بها في السنوات الماضية، موعد الإعلان، طريقة اختيار الفائز وقائمة الفائزين السابقين

أصبح شغف كرة القدم في السنوات الأخيرة لا ينحصر على المستطيل الأخضر بأداء اللاعبين وأفكار المدربين وحسب، بل انتقل وبقوة إلى خارج الملعب خاصةً مع بداية حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بعد أن استحوذا على الجوائز الفردية طوال عقد كامل من الزمان.

واكب موقع جول التطور الكبير الذي طرأ على الساحرة المستديرة، ودشن في موسم 2007-2008 جائزته العالمية جول 50، والتي تُهدى لأفضل لاعب بتصويت فريق عمل الموقع في كل عام، وبالطبع احتكرها الدون والبرغوث ولم يسمحا لها بالإفلات منهما إلا في أربع مناسباتٍ فقط، الأولى كانت في موسم 2009-2010 وفاز بها ويسلي شنايدر، والثانية كانت موسم 2017-2018 وفاز بها لوكا مودريتش، والثالثة كانت موسم 2018-2019 وفاز بها فيرجيل فان دايك، والرابعة من نصيب روبرت ليفاندوفسكي، وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2021.

هبت نسمات التغيير على منطقتنا العربية في العشرية الثانية من الألفية الثالثة، وأصبح لدى أغلب البلدان من المحيط للخليج لاعبين من طراز عالمي، سواءً كانوا محترفين في أوروبا على غرار صلاح ومحرز وزياش أو لا، فدشن موقع "جول" الموجة الثانية من جائزته العالمية، لكنه أضاف عليها النكهة العربية ومنحها اسم جول 25، وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2017.

لاقت الجائزة الوليدة في نسختها الأولى قبولاً وسعًا في أوساط المتابعين والنقاد بل وحتى اللاعبين، فكُتب لها الاستمرار للعام الثاني وللعام الثالث والرابع على التوالي، لكنها عانت من الاحتكار هي الأخرى في أول ثلاث نسخ، وكان ذلك من طرف النجم المصري الذي توهج في الآونة الأخيرة في أوروبا محمد صلاح.

كان عام 2021 جيدًا للكرة العربية في الداخل والخارج، ونبدأ بالداخل حيث استمر توهج الدوري السعودي بشدة وأصبح على خارطة الدوريات الأقوى في العالم، وأصبح مقصد للعديد من اللاعبين أصحاب الباع في القارة العجوز على غرار موسى ماريجا نجم الهلال الحالي وبورتو السابق وغيره، وكانت نتاج السياسة الجديدة في المملكة فوز الأزرق بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

ساهمت الانتدابات القوية للأندية السعودية في ارتفاع مستوى اللاعب العربي والسعودي، فمثلما ضم الزعيم ماريجا الذي لا يرحم، أتى النصر بنجم برازيلي مميز هو أندرسون تاليسكا، ثم بعدها وصل كريستيانو رونالدو إلى النصر في قفزة مدوية للدوري السعودي.

التطور العربي لم يقتصر على المملكة وحسب، فشاهدنا منتخب المغرب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى لمنتخب عربي أو إفريقي، ولولا تفاصيل صغيرة لربما وصل إلى نهائي المونديال.

لا يمكن سرد التطور الكبير الذي طرأ على الكرة العربية في الآونة الأخيرة مهما طالت الأسطر، لكن يكفي القول أن الوطن العربي أصبح يمتلك نجومًا كبار لا يقلون بأي حال من الأحوال عن نجوم الكرة العالمية، سيزول العجب من تلك الكلمات عندما نعلم أن هناك لاعبان عربيان فازا بدوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة، هما المصري محمد صلاح مع ليفربول في 2019، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ستتزين قائمة جول 25 بهذه الجواهر العربية هذا العام كما كان الحال في 2017 و2018 و2019 و2020، 2021 لكن ما هو موعد الإعلان عن الفائز بجائزة جول ؟ وما هي وكيف يتم اختيار الفائزين؟ هذا ما سنسرده في الأسطر التالية..

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ما هي جائزة جول 25؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟

جائزة جول 25 هي جائزة يقدمها موقع جول العالمي لأفضل لاعب عربي في كل عام، وقبل الإعلان عن الفائز يتم سرد الأسماء المتواجدة في قائمة الأفضل المكونة من 25 لاعبًا تنازليًا حتى الوصول لصاحب المركز الأول، ولهذا أخذت الجائزة هذا الاسم.

كان عام 2017 هو بداية الجائزة التي حظيت بقبول كبير في الأوساط الرياضية العربية على غرار سابقتها العالمية "جول 50"، والتي بدأت في موسم 2007-2008 وفاز بنسختها الأولى كريستيانو رونالدو الذي حصدها 5 مرات، بينما يتواجد ميسي في القمة فائزًا بها 6 مرات.

فاز محمد صلاح بالنسخة الأولى من جول 25، وواصل التألق وفاز بالنسخة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة أيضًا، فهل يواصل احتكار جائزة جول في 2022 بعد تطور مستوى رياض محرز مع بيب جوارديولا ومنتخب الجزائر، كذلك تألق أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان وكذلك المغرب، والعديد من اللاعبين مع أنديتهم ومنتخباتهم؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأيام المقبلة.

ما هو موعد إعلان الفائز بجائزة جول 25 لعام 2022؟

قبل الإعلان عن الفائز بحول 25 سنبدأ في الإعلان عن ترتيب اللاعبين تنازليًا من 25 حتى 1، وستكون موجة البداية مع استقبال العام الجديد، وتحديدًا غدًا، 20 يناير، وسيستمر الكشف عن الأسماء المتواجدة في القائمة حتى الوصول للفائز في 27 يناير.

موعد الإعلان عن الفائز بجول 25 لعام 2022:

الجائزة الموعد بداية الإعلان عن ترتيب جول 25 الجمعة 20 يناير 2023 الإعلان عن الفائز بجائزة جول 25 الجمعة 27 يناير 2023

ما هي طريقة اختيار الفائز بجائزة جول 25؟

اختيار اللاعب في قائمة جول 25 لا يعتمد على شهرته أو مدى نجوميته، بل يعتمد على ما قدمه خلال العام سواءً مع فريقه أو مع منتخب بلاده، وهذا ظهر جلياً عندما تم اختيار الهولندي ويسلي شنايدر للفوز بجائزة جول 50 - الأخت الكبرى لجائزتنا العربية - موسم 2009-2010، وذلك على حساب ليونيل ميسي الذي حصد الكرة الذهبية في ذلك العام.

يتم اختيار الأسماء المتواجدة في قائمة جول 25 عن طريق فريق عمل النسخة العربية لموقع جول، كذلك خبراء من الوطن العربي ومجموعة مختارة من شبكة صحفيي جول حول العالم.

كل واحد من هؤلاء يضع قائمته الخاصة بأفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام، وعند استلام اللجنة المسئولة عن الجائزة هذه القوائم، يتم فرز كل قائمة وإعطاء اللاعب صاحب المركز الأول فيها 25 نقطة، وإعطاء اللاعب صاحب المركز الأخير نقطة واحدة وهكذا في كل قائمة، واللاعب الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بعد فتح كل القوائم يكون هو الفائز.

الفائزون السابقون بجول 25

فاز محمد صلاح بجائزة جول 25 في نسختها الأولى عام 2017، وحصل على المركز الثاني السوري عمر السومة المحترف في الأهلي السعودي، أما المركز الثالث فذهب لمواطنه عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي.

قائمة جول 25 لعام 2017:

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 1 محمد صلاح ليفربول / مصر 2 عمر السومة الأهلي السعودي / سوريا 3 عمر خريبين الهلال السعودي / سوريا 4 فوزي غلام نابولي / الجزائر 5 رياض محرز ليستر سيتي / الجزائر 6 حكيم زياش أياكس / المغرب 7 أحمد حجازي وست بروميتش / مصر 8 عمر عبد الرحمن "عموري" العين / الإمارات 9 يوسف المساكني الدحيل / قطر 10 علي معلول الأهلي المصري / تونس 11 محمود حسن "تريزيجيه" قاسم باشا / مصر 12 محمد النني آرسنال / مصر 13 المهدي بنعطية يوفنتوس / المغرب 14 عبد الله السعيد الأهلي المصري / مصر 15 عبد الله المعيوف الهلال السعودي / السعودية 16 رشيد غزال موناكو / الجزائر 17 أحمد فتحي الأهلي المصري / مصر 18 أشرف حكيمي ريال مدريد / المغرب 19 طه ياسين الخنيسي الترجي / تونس 20 محمود عبد المنعم "كهربا" الاتحاد السعودي / مصر 21 فهد المولد ليفانتي / السعودية 22 نواف العابد الهلال السعودي / السعودية 23 مؤيد اللافي الشباب السعودي / ليبيا 24 كريم الأحمدي فينورد / المغرب 25 علي مبخوت الجزيرة الإماراتي / الإمارات

* أندية اللاعبين طبقًا لعام الجائزة 2017

حافظ محمد صلاح على المركز الأول في ترتيب جائزة جول 25، لكن هذه المرة جاء في المركز الثاني حكيم زياش لاعب أياكس وقتها، والمهدي بنعطية لاعب الدحيل القطري الحالي ويوفنتوس في ذلك التوقيت.

قائمة جول 25 لعام 2018:

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 1 محمد صلاح ليفربول / مصر 2 حكيم زياش أياكس / المغرب 3 المهدي بنعطية يوفنتوس / المغرب 4 رياض محرز مانشستر سيتي / الجزائر 5 محمود تريزيجيه قاسم باشا / مصر 6 نور الدين أمرابط النصر / المغرب 7 ياسين براهيمي بورتو / الجزائر 8 أحمد حجازي وست بروميتش / مصر 9 رشيد غزال ليستر سيتي / المغرب 10 بغداد بونجاح السد / الجزائر 11 كريم الأحمدي الاتحاد / المغرب 12 محمد النني آرسنال / مصر 13 وهبي الخزري سانت إتيان / تونس 14 أمين حارث شالكه / المغرب 15 ياسين بونو جيرونا / المغرب 16 عيسى ماندي ريال بيتيس / الجزائر 17 أشرف حكيمي بوروسيا دورتموند / المغرب 18 سفيان هاني سبارتاك موسكو / الجزائر 19 العربي هلال سوداني نوتنجهام فورست / الجزائر 20 علي معلول الأهلي / تونس 21 حسين الشحات العين / مصر 22 فخر الدين بن يوسف الاتفاق / تونس 23 عمرو وردة باوك / مصر 24 سالم الدوسري الهلال / السعودية 25 عبد الله عطيف الهلال / السعودية

* أندية اللاعبين طبقاً لعام الجائزة 2018

حافظ محمد صلاح على المركز الأول في ترتيب جائزة جول 25، لكن هذه المرة جاء في المركز الثاني رياض محرز نجم مانشستر سيتي، ثم حكيم زياش لاعب أياكس وقتها.

قائمة جول 25 لعام 2019:

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 1 محمد صلاح ليفربول / مصر 2 رياض محرز مانشستر سيتي/ الجزائر 3 حكيم زياش أياكس/ المغرب 4 إسماعيل بن ناصر ميلان / الجزائر 5 المعز علي الدحيل / قطر 6 يوسف البلايلي الأهلي/ الجزائر 7 بغداد بونجاح السد/ الجزائر 8 عبد الرزاق حمد الله النصر / المغرب 9 أشرف حكيمي بوروسيا دورتموند / المغرب 10 محمود حسن تريزيجيه أستون فيلا/ مصر 11 نور الدين أمرابط النصر / المغرب 12 أكرم عفيف السد / قطر 13 نصير مزراوي أياكس / المغرب 14 يوسف عطال نيس/ الجزائر 15 علي معلول الأهلي/ تونس 16 آدم وناس نيس/ الجزائر 17 فرجاني ساسي الزمالك / تونس 18 وهبي الخزري سانت إيتيان / تونس 19 عيسى ماندي ريال بيتيس / الجزائر 20 بسام الراوي الدحيل / قطر 21 سالم الدوسري الهلال / السعودية 22 أندي ديلور مونبلييه / الجزائر 23 بوعلام خوخي السد / قطر 24 يحيى الشهري النصر / السعودية 25 رامي بن سبعيني بوروسيا مونشنجلادباخ / الجزائر

* أندية اللاعبين طبقاً لعام الجائزة 2019

للعام الرابع على التوالي حافظ محمد صلاح على المركز الأول في ترتيب جائزة جول 25، وخلفه في المركز الثاني رياض محرز نجم مانشستر سيتي، لكن هذه المرة جاء أشرف حكيمي لاعب إنتر في ذلك الوقت ثالثًا.

قائمة جول 25 لعام 2020:

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 1 محمد صلاح ليفربول / مصر 2 رياض محرز مانشستر سيتي / الجزائر 3 أشرف حكيمي إنتر / المغرب 4 ياسين بونو إشبيلية / المغرب 5 إسماعيل بن ناصر ميلان / الجزائر 6 رامي بن سبعيني بوروسيا مونشنجلادباخ / الجزائر 7 محمود حسن "تريزيجيه" أستون فيلا / مصر 8 حكيم زياش تشيلسي / المغرب 9 عبد الرزاق حمد الله النصر / المغرب 10 عيسى ماندي ريال بيتيس / الجزائر 11 سالم الدوسري الهلال / السعودية 12 سفيان أمرابط فيورنتينا / المغرب 13 سعيد بن رحمة وست هام / الجزائر 14 يوسف النصيري إشبيلية / المغرب 15 رومان سايس وولفرهامبتون / المغرب 16 أكرم عفيف السد / قطر 17 أشرف بنشرقي الزمالك / المغرب 18 بغداد بونجاح السد / الجزائر 19 محمد الشناوي الأهلي / مصر 20 محمد النني آرسنال / مصر 21 أمين حارث شالكه / المغرب 22 يوسف العربي أولمبياكوس / المغرب 23 منير الحدادي إشبيلية / المغرب 24 ياسر الشهراني الهلال / السعودية 25 يونس عبد الحميد ستاد ريمس / المغرب

* أندية اللاعبين طبقاً لعام الجائزة 2020

استمر احتكار محمد صلاح للجائزة بعد مستويات مذهلة مع ليفربول أدت في النهاية لتمديد عقده مع الفريق رغم المغريات، وتفوق على أشرف حكيمي بعد منافسة شرسة.

قائمة جول 25 لعام 2021

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 1 محمد صلاح ليفربول / مصر 2 أشرف حكيمي باريس سان جيرمان / المغرب 3 رياض محرز مانشستر سيتي / الجزائر 4 ياسين بونو إشبيلية / المغرب 5 يوسف النصيري إشبيلية / المغرب 6 سعيد بن رحمة وست هام / الجزائر 7 حكيم زياش تشيلسي / المغرب 8 محمد شريف الأهلي / مصر 9 سالم الدوسري الهلال / السعودية 10 أحمد حجازي اتحاد جدة / مصر 11 عيسى ماندي فياريال / الجزائر 12 محمد الشناوي الأهلي / مصر 13 يوسف العربي أولمبياكوس / المغرب 14 رومان سايس وولفرهامبتون / المغرب 15 إيان سخيري كولن / تونس 16 رامي بن سبعيني بوروسيا مونشنجلادباخ / الجزائر 17 محمد مجدي أفشة الأهلي / مصر 18 سلمان الفرج الهلال / السعودية 19 أندي ديلور مونبيلييه - نيس / الجزائر 20 إسماعيل بن ناصر ميلان / الجزائر 21 علي مبخوت الجزيرة / الإمارات 22 طارق حامد الزمالك / مصر 23 رشيد غزال بشكتاش / الجزائر 24 بغداد بونجاح السد / الجزائر 25 يوسف بلايلي الجزائر

*أندية اللاعبين طبقًا لعام الجائزة 2021

ماذا قال النجوم عن جائزة جول 25؟

تحدث عدد من اللاعبين عن جائزة جول 25 بعد الدخول في قائمتها في النسخة الأولى عام 2017، أبرزهم أحمد فتحي الذي عبر عن سعادته باختياره في القائمة قائلاً: "بالتأكيد هذا شرف كبير لي لكنه يضيف المزيد من الضغوطات والمسؤولية لأن أظهر بشكلٍ جيد دائمًا، تواجدي هنا ليس سببه أنا فقط وإنما الجهاز الفني وباقي الزملاء فكرة القدم لعبة جماعية".. اضغط هنا للمزيد.

كما أبدى محمود تريزيجيه عن سعادته بالاختيار في القائمة مُصرحاً: "أنا سعيد جداً باختياري بالدخول في قائمة أفضل 25 لاعباً عربياً"، وتابع: "هذا الاختيار تتويجاً لمجهود قوي ومنافسات شديدة طوال العام سواءً مع المنتخب أو الفريق أو حتى في التدريب".. اضغط هنا للمزيد.

حكيم زياش أدلى بدلوه هو الآخر بعد اختياره في قائمة جول 25 لعام 2018 وقال: "سعيد للغاية بالتواجد ضمن النجوم العرب في العام، إنه أمرٌ رائع أن تكون ضمن قائمة الأفضل رغم أنني ما زلت لا أعرف أين أجده". قالها جناح أياكس ضاحكًا.. المزيد من هنا..