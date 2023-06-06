جول 11 | مارسيلو جروهي .. النمر الذي استفاق فأحيا مدينة بأكملها

النمر الذي لا يُهزم .. جروهي بطل النسخة الثالثة من جائزة "جول 11"

المتغيرات في عالم الساحرة المستديرة سريعة جدًا، وإذا كنت تتعرض للهجوم والتشكيك اليوم، فدائمًا لديك فرصة للتعويض غدًا؛ وهو ما حدث مع الحارس البرازيلي المخضرم مارسيلو جروهي.

جروهي تحوّل من القاع إلى القمة خلال فترة قصيرة للغاية؛ ليستحق أن يكون مثالًا صارخًا للصبر والتضحية والإصرار على النجاح، فالحارس الذي جاء إلى نادي الاتحاد، في يناير من عام 2019 وهو مصاب، أصبح بطلًا بين الجماهير؛ بعد أن قاد الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بدوري روشن السعودي 2022-2023.

استحق الحارس البرازيلي بذلك، أن يحصد جائزة "جول 11" في نسختها الثالثة، كأفضل لاعب في دوري روشن لموسم 2022-2023.

محررو النسخة العربية من موقع "جول GOAL" العالمي قاموا بالتصويت لصالح جروهي، من ضمن قائمة ضمت 33 لاعبًا بواقع ثلاثة لاعبين في كل مركز، عطفًا على ما قدمه طوال الموسم من أداء مميز قاد به العميد للفوز باللقب الثمين بعد غياب عن منصات التتويج امتد منذ 2018.

بداية جروهي الكارثية مع الاتحاد

انضم جروهي لنادي الاتحاد، في يناير 2019، لكنه تعرض لإصابة أجبرته على عدم اللعب لعام كامل، حيث أحاله النادي لقائمة الاستثمار لإتاحة الفرصة لتسجيل لاعب أجنبي مختلف، ويبدأ الجمهور في الثورة ضد إدارة النادي برئاسة لؤي ناظر وقتها، واتهامها بإهدار أموال النادي بالتعاقد مع لاعب مصاب، لتجد نفسها في ورطة حقيقية.

لكن الإدارة التي خلفت مجلس لؤي ناظر، برئاسة أنمار الحائلي، امتلكت الشجاعة وجددت الثقة في جروهي وأعادته للقائمة في يناير 2020، وقد كان اللاعب عند حُسن الظن وبدأ يستعيد مستواه تدريجيًا، ليرد الجميل للعميد، حتى وصل للقمة خلال موسم 2021-2022 حين قاد فريقه للمنافسة على لقب الدوري حتى الرمق الأخير، بالحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة واستقبال 25 هدفًا، لكنه خسر السباق في الأمتار الأخيرة أمام الهلال.

أنمار الحائلي جدد الثقة من جديد في جروهي بتمديد عقده الصيف الماضي حتى 2024، وقد كان واضحًا أن اللاعب وبقية زملائه لديهم الرغبة والإصرار على النجاح تلك المرة والفوز بلقب دوري روشن.

أرقام رائعة في موسم 2022-2023

خاض جروهي في 2022-2023 موسمًا مذهلًا حقق به مكاسب جماعية بقيادة الاتحاد للفوز بدوري روشن وكأس السوبر السعودي.

صاحب الـ36 عامًا كان نمرًا لا يُهزم هذا الموسم، لم يستقبل سوى 13 هدفًا وقد تصدى إلى 58 تسديدة بنسبة نجاح وصلت إلى 80.88% وهي الأفضل بين جميع حراس الدوري ممن لعب على الأقل 5 مباريات.

الجميل أن دور جروهي في قيادة الاتحاد للقب الثمين لم يتوقف عند حدود الملعب الأخضر، بل امتد إلى غرفة الملابس حيث لعب بجانب عدد من زملائه دورًا مهمًا في شحن الهمم والحفاظ على الهدوء والاستقرار في الأوقات الصعبة وتخطي ظروفًا مرهقة كادت أن تنال من الاتحاد خلال رحلته نحو القمة.

تحطيم أسطورة محمد الدعيع الخالدة

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حقق مارسيلو جروهي إنجازات فردية كبرى في 2022-2023؛ أبرزها تحطيم رقم الحارس الأسطوري لنادي الهلال ومنتخب السعودية محمد الدعيع، الخاص بعدد المباريات بشباك نظيفة في موسم واحد من دوري المحترفين، حيث استطاع تفادي دخول أهداف في مرماه خلال 18 مباراة من إجمالي 30.

الدعيع حافظ على نظافة شباكه، في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موسم 2008-2009، إلا أن جروهي حطم هذا الرقم أخيرًا؛ ليستحق أن يتوّج بجائزة جول 11 لموسم 2022-2023.