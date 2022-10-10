جول سوشيال سوبر ستارز | العودة إلى المستقبل وبيرنلي يستخدم الحاسة السادسة

نسلط الضوء على أفضل المشاركات من حسابات التواصل الاجتماعي الأكثر تميزًا في كرة القدم

لم يعد الأمر يتعلق بالمباريات فقط، متعة كرة القدم مستمرة خارج المستطيل الأخضر ومتاحة للجماهير على مدار الساعة طوال الأسبوع، في جيوبهم وشاشاتهم ومن خلال ما يسمعونه أيضًا.

أندية كرة القدم تفاعلت مع هذا الأمر وأصبحت تدرك مدى أهميته، لذلك اهتمت بجودة محتواها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية، لتخرج بمحتوى جريء، مهم اجتماعيًا، مضحك، ذكي ومناسب لروح العصر.

ومن جميع أنحاء العالم، يشارك فريقنا من الصحفيين والمبدعين الاجتماعيين ما تقوم به هذه النوادي، بتسليط الضوء على العمل الرائع للفرق المسؤولة عن حسابات الأندية ومحتواها المميز من البرازيل إلى برلين ومن برمنجهام إلى بريزبين.

وتقوم سلسلة جول سوشيال سوبر ستارز بالتوقف عند هذه المنشورات وإبرازها على المواقع المختلفة مثل تيك توك، إنستجرام، تويتر وفيسبوك وغيرها، وهي اللقطات التي شاركناها مع أصدقائنا وعائلاتنا وحان الوقت لمشاركتها مع قاعدة معجبين جول في العالم.

كل شهر سيتم طرح قائمة من خمسة مرشحين للتصويت ومن ذلك التصويت سيخرج الفائز الذي سيتنافس في نهاية العام على المركز الأول للسلسلة بأكملها.

في الحلقة الأولى استعرضنا ما قام به فلامنجو واستعانته بمسلسل"Stranger things" لإبهار المشجعين في الإعلان عن صفقة أرتور فيدال، واللمسة الإيجابية التي حاول واتفورد الخروج بها بعد هبوط الفريق، واستخدام روما الرائع لشبكات التواصل الاجتماعي للعثور على الأطفال المفقودين في العالم.

وفيما يلي خمسة ترشيحات جديدة..

رقصة بيتيس على أنغام "روزاليا"

بعد انتشار أغنية "Despecha" للمطربة روزاليا في إسبانيا، قام ريال بيتيس بابتكار فكرة جديدة عن طريق دعوة المشجعين الشباب واللاعبين السابقين وتميمة النادي وحتى الحكام لأداء الرقصة الخاصة بالأغنية في ملعب بينيتو فيلامارين.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

إنها طريقة ذكية وبسيطة جدًا للتفاعل مع شيء ما موجود ومنتشر بالفعل وتدويره بطريقة يمكن أن تثير إعجاب الجماهير وتستمتع به.

مشاهدة مقطع الفيديو وطريقة تفاعل الجميع مع الأغنية ستجبرك على الابتسام والإعجاب بما قام به ريال بيتيس.

سواء كان الأمر مقصودًا أم لا، لكن هذه الفكرة جعلت ملعب فيلامارين يظهر كمكان شامل حقًا لمشاهدة مباراة كرة قدم، وعززت مكانة بيتيس باعتباره الفريق المحايد المفضل في الدوري الإسباني.

وبالنسبة للنظارة الشمسية التي كان يرتديها أحد العاملين بالملعب، كيف يمكننا شراء مثلها؟

كابتن ماجد وقميص ساو باولو

حتى نكون صادقين، لم تظهر العديد من أفلام الكارتون الخاصة بكرة القدم منذ أيام كابتن ماجد أو "الكابتن تسوباسا" كما يٌطلق عليه في اليابان، لذلك قرر النادي البرازيلي معالجة هذا الأمر.

ساو باولو قرر استعادة ذكريات الفوز العظيم على برشلونة في كأس إنتركونتيننتال عام 1992، ليعلن عن الزي الثالث له بطريقة أنيقة، بظهور بارز لأسطورته راي سوزا في الإعلان.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

غموض الجزء الافتتاحي من مقطع الفيديو يجبرك على الاهتمام والتفاعل معه، حيث يظهر "راي" أسطورة ساو باولو كشخصية متخفية في مطعم ياباني، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة بإعادة محاكاة الفوز التاريخي الذي حققه الفريق على برشلونة قبل 30 عامًا بالرسوم المتحركة على طريقة كابتن ماجد.

الرسوم استعرضت الهدف الثاني من تسديدة في الزاوية العلوية من ركلة حرة روتينية، وسط عجز من دفاع وحارس برشلونة للتصدي لتسديدة راي.

من المسلم به أن استخدام الأنيمي والرسوم المتحركة أمر مرهق نوعًا ما عندما يتعلق الأمر باليابان والثقافة اليابانية، كما أن قميص ساو باولو كان مخيبًا للآمال، لكن لا يمكن تجاهل الجهد الرائع لفريق السوشيال ميديا بالنادي البرازيلي.

كريمونيزي والعودة إلى المستقبل

فريق كريمونيزي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، نجح في انتزاع التعادل ضد أتالانتا بشهر سبتمبر الماضي بفضل هدف متأخر لإيمانويل فاليري.

رغم روعة الأمر إلا أن النتيجة يبدو أنها لم تكن مهمة لفريق السوشيال ميديا بالنادي، والذي اكتشف شبيه شخصية "دوك براون" من فيلم الخيال العلمي الشهير "العودة إلى المستقبل" خلال الاحتفالات الجنونية بالهدف وتجاوب مع الأمر بأفضل شكل ممكن.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

الحنين إلى الماضي دائمًا سيلفت الأنظار لو تم استعراضه بهذه الطريقة الرائعة، والمنشور كان بمثابة النموذج الواضح على إمكانية انتشار شيئًا ما من مقطع فيديو قد لا يبدو بهذه الأهمية واستغلال أبسط اللقطات للانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.

رجل أصلع وشعره رمادي طويل متدفق من الخلف والجانبين، يمشي عبر صاعقة كهربائية على الأرض متجاهلًا كل الفوضى من حوله.

النادي الإيطالي ابتكر شكلًا فنيًا رائعًا في هذا الفيديو، حيث تم استبدال رأس فاليري مسجل الهدف بمارتي ماكفلي صديق شخصية دوك براون، لتكون الفكرة هي استدعاء روح بطل الفيلم من أجل العودة إلى المستقبل لمساعدة الفريق للحصول على نقطة متأخرة.

دعونا نقول ذلك بصوت منخفض، ربما لا يكون الشبه كبيرًا بين بطل اللقطة وشخصية الفيلم، ولكنها تظل فكرة رائعة وتستحق الإشادة.

أياكس والاستسلام لـ"الهراء"

نحن بالتأكيد لسنا بعيدين عن جائزة خاصة لأفضل إعلان عن توقيع جديد على شبكات التواصل الاجتماعي، وهنا نتحدث عن ما فعله أياكس أمستردام عندما أعلن عن التجديد لإدوين فان دير سار الرئيس التنفيذي للنادي والمسؤول عن التعاقدات.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

من الجيد معرفة أن أندية كرة القدم أصبح لديها درجة كافية من الوعي، لقبول حقيقة أن مقاطع الفيديو الإعلانية قد تحمل درجة من الجنون وربما الهراء وتجنب الواقعية للحصول على التفاعل الكافي من الإعجابات والانتشار.

ومن الممتع دائمًا رؤية محاولات أساطير كرة القدم الفاشلة في التمثيل مع قليل من حس الدعابة الهولندية، بينما جاءت اللقطة الأخيرة لفان دير سار وهو يغادر مكتبه وسط حالة من الصمت لفريق الإنتاج لتختم روعة هذا الإعلان.

بيرنلي واستخدام الحاسة السادسة

لو كانت هناك جائزة مخصصة لإعلانات التعاقدات الجديدة، فبكل تأكيد فريق السوشيال ميديا في بيرنلي هو الأحق بها بفضل مجهوداتهم في عام 2022.

بيرنلي قرر التعامل مع هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي بشكل جيد، بوصول مجموعة من الوافدين الجدد إلى ملعب "تيرف مور" والإعلان عنهم بصورة مميزة.

فريق السوشيال ميديا استخدم بعض شخصيات مصارعة المحترفين "WWE" ومسلسل الكارتون الشهير "The Simpsons" في الإعلانات السابقة ونجح في جذب أنظار المشجعين.

واختتم بيرنلي إعلاناته المميزة بهذا الفيديو من فيلم "الحاسة السادسة" الشهير في صفقة التعاقد مع خليل درويش أوغلي في اليوم الأخير من الانتقالات.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

كان من الصعب جدًا فشل استخدام هذا الفيديو المرجعي الجذاب من أحد أشهر الأفلام في تاريخ هوليوود، خاصةً عندما يتم إنتاجه بهذه المرونة.

الجملة الشهيرة للطفل بطل الفيلم كول سير التي قال فيها "يمكنني رؤية الموتى" تم استبدالها بجملة "يمكنني رؤية تعاقدات جديدة" في إعادة تدوير لمشهد رائع بطريقة ذكية.

الفيديو يُضاف إلى سلسلة مميزة من الإعلانات عن التعاقدات الجديدة لبيرنلي على مدار الميركاتو الصيفي الماضي، لتكون الرسالة الأهم هي أن المسؤول عن فريق السوشيال ميديا بالنادي يجب منحه زيادة في راتبه!