جول بيديا | ما هو نشيد ليفربول؟ وما معاني كلماته؟

تعرف على قصة نشيد ليفربول ومعاني كلماته باللغة العربية وابرز التفاصيل المتعلقة به..

يعد نشيد ليفربول، "لن تسير وحدك أبدأ" واحد من أكثر الأناشيد والأغاني شهرة في كرة القدم، فيقشعر بدنك عندما تسمع تلك الأنشودة من الجماهير في ملعب آنفيلد قبل انطلاق المباريات.

هذا النشيد ارتبط بشكل كبير بإرث هذا النادي سواء من حيث الجانب الثقافي والتاريخي، وكذلك من حيث الجانب الرياضي.

لكن الكثيرين لا يعرفون قصة هذا النشيد وما تعنيه كلماته، ومن ألفه ولحنه ومتى تم ذلك؟ وكل هذا نستعرضه في السطور التالية في موقع جول.

من كتب نشيد لن تسير وحدك أبدًا؟

تعود قصة نشيد "لن تسير وحدك أبدأ" وارتباطه مع فريق ومدينة ليفربول، والعديد من المؤسسات الكروية الأخرى، إلى ستينيات القرن الماضي.

كتب أوسكار هامرشتاين الثاني، أغنية لن تسير وحدك أبدا، ولحنها ريتشارد رودجرز، وتم إصدارها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945.

وتم إطلاق بعدها أكثر من نسخة، وكان أكثرها نجاحًا التي ظهرت في إنجلترا عام 1963، وأصبحت من أكثر الأغاني شهرة في المملكة المتحدة.



متى استخدم ليفربول أغنية "لن تسير وحدك أبدًا"؟ بعد ظهور الأغنية في إنجلترا، استخدمها ليفربول وأصبحت أغنيته الرسمية في المدرجات، وحصلت على إعجاب اللاعبين والجماهير. ما هي الفرق الأخرى غير ليفربول التي تغني "لن تسير وحدك أبدًا"؟ استخدم نادي سيلتك الأسكتلندي، الأغنية بعد ليفربول بفترة وجيزة، وأصبح حتى يومنا هذا يغنيها الجماهير قبل مباريات الفريق الأوروبية. وبخلاف ليفربول وسيلتك، فإن بوروسيا دورتموند في ألمانيا، تشتعل مدرجاته بغناء تلك الأغنية الشهيرة، والتقى ليفربول مع دورتموند في الدوري الأوروبي موسم 2015-16، وقدم جمهور الفريقان أداء لا يُنسى بتلك الأغنية في وقت واحد.

ما هي كلمات نشيد ليفربول "لن تسير وحدك أبدًا"؟

عندما تسير في العاصفة، ارفع رأسك عاليًا

ولا تخشى الظلام

في نهاية العاصفة توجد سماء ذهبية

وغناء اللارك الفضي الجميل

سير عبر الرياح

سير عبر المطر

وبالرغم من أحلامك تتلاشى

سير سير والأمل في قلبك

ولن تسير وحدك أبدًا

لن تسير وحدك أبدًا

سير سير والأمل في قلبك

ولن تسير وحدك أبدًا

لن تسير وحدك أبدًا