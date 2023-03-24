جول بيديا | ما هو نشيد برشلونة؟ وما معاني كلماته؟

تعرف على قصة نشيد برشلونة ومعاني كلماته باللغة العربية وابرز التفاصيل المتعلقة به..

يعد نشيد نادي برشلونة من أكثر الأشياء التي ترتبط سمعيًا بمشجعيه وكذلك لدى المنافسين في الكرة الأوروبية.

هذا النشيد ارتبط بشكل كبير بإرث هذا النادي سواء من حيث الجانب الثقافي والتاريخي، وكذلك من حيث الجانب الرياضي.

لكن الكثيرين لا يعرفون قصة هذا النشيد وما تعنيه كلماته، ومن ألفه ولحنه ومتى تم ذلك؟ وكل هذا نستعرضه في السطور التالية.

ما هي قصة نشيد برشلونة؟

تم تأليف أغنية "Cant del Barça" في عام 1974 وهي الآن نشيد النادي، تم ذلك بواسطة الكاتبين جوسيب إم إسبيناس وجاومي بيكاس للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 للنادي أما الموسيقى فكانت للملحن مانويل فالس.

النشيد القوي والإيقاعي يتحدث عن اسم البلوجرانا وما ينتسب إليه النادي في الإقليم الكتالوني، وكلماته شديدة التعبير عن هذه الأفكار.

ما هي كلمات نشيد برشلونة؟

كل الملعب

إنها صرخة

نحن جمهور البلوجرانا

لا يهم من أين أتينا

سواء من الجنوب او الشمال

الآن نحن نتفق.. نحن نتفق

علم يوحدنا

الأزرق الأزرق في الأفق

صرخة شجاعة

لدينا اسم الجميع يعرفه:

بارسا.. بارسا.. بارسا