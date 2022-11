جول بيديا | طائرة نيمار الخاصة.. مروحية للمسافات القصيرة و"مملكة" للبعيدة

يعد البرازيلي نيمار من بين أكثر لاعبي كرة القدم هوسًا بكل شيء فاره، وفيما يتعلق ببند الطائرات الخاصة يملك نيمار شغفًا خاصًا للغاية.

فالبرازيلي نجم باريس سان جيرمان اشترى أكثر من طائرة خاصة طيلة مسيرته رغم أن عمره يصل إلى 30 عامًا فقط، ولكنه من بين أكثر لاعبي كرة القدم في العالم تقاضيًا للرواتب، ومن بين أكثر اللاعبين ثراء بوجه عام.

في الوقت الراهن، يمتلك نيمار طائرتين خاصتين يستعملهما بشكل شخصي، فيما تفيد بعض المصادر أن أسطوله من الطائرات الخاصة قد وصل إلى أعداد أكبر من هاتين الطائرتين بوعود من إدارة باريس سان جيرمان، والمؤكد أن نيمار يملك طائرات أخرى للإيجار.

Neymar turned down PSG's offer of a £42m pay day, a private jet and a stake in a hotel chain https://t.co/Lcbd521nEO pic.twitter.com/1eDRQ86EKQ

لكننا هنا سنتحدث عن طائرته الخاصة الأشهر والتي صنعت خصيصًا له بواسطة العملاقة الألمانية "مرسيدس" والتي تشتمل على رفاهيات لا حدود لها.

يفضل نيمار تجربة الطيران بالهليوكوبتر، وذلك لا يعني أنه لا يفضل الطائرات الخاصة الفارهة الاعتيادية، ولكن الطائرة الهليوكوبتر تمتلك تلك الرفاهيات بالفعل أيضًا.

يبلغ سعر طائرة نيمار الخاصة الهليوكوبتر 14.7 مليون يورو، وقد أنفق الكثير لتحمل سماته الخاصة سواء في التصميم الداخلي أو شكل التصميم الخارجي.

طائرة "مرسيدس بنز آير باص إتش 145" صنعت خصيصًا للنجم البرازيلي، ولذلك يمكنك أن ترى على هيكلها حفر اسمه "نيمار جونيور" مع طلاء ذلك الهيكل باللون الأسود الفخم.

الطائرة المروحية تشتمل على مقصورة أنيقة متعددة الاستخدامات، مهيأة بحيث تلائم كل ما هو حديث في هذا العالم.

الطائرة مزودة من الداخل بجهاز التقاط عابر للحدود، نظام معلومات مثالي، أدوات ترفيه رائعة، مقاعد مترفة، كل شيء يمكنك أن تراه خلابًا في طائرة نيمار الخاصة.

Neymar's private jet is at Barcelona airport as his transfer saga continues to develop... 🛩 pic.twitter.com/sZsei9azFl