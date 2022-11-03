جول بيديا | طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة: "للبيع" لأنها لا تعجب البرتغالي!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez plane TurinGetty
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البرتغالي لا يعجبه أي شيء!

يملك البرتغالي كريستيانو رونالدو العديد من الأشياء المتعلقة برفاهيته شأنه شأن كبار أثرياء العالم بالذات في كرة القدم.

من ضمن هذه الأشياء طائرة خاصة رائعة ضمن طائرتين يملكهما البرتغالي، لكن قبل أشهر قليلة عرض إحداهما للبيع، لأنها قد لا تكون بالحجم الكافي الذي يعجب البرتغالي، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" في ذلك التوقيت.

الآن نأخذ جولة في تلك الطائرة الخاصة التي لا تعجب رونالدو إلى الدرجة التي تجعله متشبثًا بالاحتفاظ بها.

كم يبلغ ثمن طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة؟

يبلغ ثمن طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة 23 مليون يورو، وقد اشتراها في عام 2015، وهي مزودة بتقنيات مبهرة.

ما هي مواصفات طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة؟

طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة هي من طراز " Gulfstream G200" وهو إصدار فاخر من أحد كبار خطوط إنتاج الطائرات الخاصة الفارهة في العالم.

تصل سرعة طائرة رونالدو الخاصة القصوى إلى 560 ميلًا للساعة، وتستطيع استيعاب 10 أشخاص.

وتشتمل على عدد من الرفاهيات بالطبع بها إنترنت عالي السرعة ولا يعتمد على أي شبكات محلية، بها مساحة جيدة للغاية للاستقبال.

تستطيع الطائرة استيعاب 10 أشخاص، فضل رونالدو عادة أن تكون رحلاته على متنها برفقة صديقته جيورجينا وعائلته، قبل أن يطرحها للإيجار لأنه لم يعد يحتاج إليها إثر شرائه طائرة خاصة جديدة بحدود 30 مليون يورو.

ويؤجر رونالدو طائرته الخاصة التي اشتراها عام 2015 بما متوسطه 6000-9700 يورو للساعة الواحدة، وفي يوليو الماضي أعلن طرحها للبيع بسبب عدم رضاه عن حجمها الذي يفضل أن يكون أكبر مما هي عليه.

الطائرة المصنعة في 2011، تشتمل على تليفون خاص بها وآلة للفاكس لإبرام التعاقدات وإرسال الرسائل الرسمية ومعدات رائعة للطهي ونظام ترفيهي متكامل، كما تعرض شاشاتها أهداف النجم البرتغالي طيلة الوجود بها.

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