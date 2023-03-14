جول بيديا | ما هي الحقيقة وراء هدية ليونيل ميسي "الذهبية" إلى لاعبي الأرجنتين؟

تعرف على حقيقة تقديم ميسي لهواتف ذهبية إلى نجوم منتخب الأرجنتين الذين حصدوا معه لقب كأس العالم 2022..

تصدر ليونيل ميسي لعناوين الأخبار ليس بالأمر الجديد ولا بالغريب، حيث حظى الأرجنتيني طوال مسيرته مع كرة القدم بالكثير من اهتمام وسائل الإعلام، وهو ما تكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

عدد من التقارير أكدت أن ميسي قدم هدية ثمينة إلى جميع أعضاء منتخب الأرجنتين من لاعبين وجهاز فني وموظفين بعد الفوز بلقب كأس العالم 2022.

الهدية كانت عبارة عن 35 جهاز "iPhone" مطلية بالذهب، تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار أمريكي.

لكن ما هي حقيقة أن ليونيل ميسي هو من قدم تلك الهدية الثمينة إلى طاقم منتخب الأرجنتين؟ "جول" يأخذكم في هذا التقرير لإلقاء نظرة.

ما هي حقيقة تقديم ميسي لتلك الهدية إلى أعضاء منتخب الأرجنتين؟

صحيح أن أعضاء منتخب الأرجنتين حصلوا على تلك الهدية السخية للغاية، لكنها لم تكن من ليونيل ميسي كما أُشيع سابقًا.

المذيع البريطاني كيران ماجواير، وفي بودكاست "ثمن كرة القدم"، كشف أن من قام بإهداء منتخب الأرجنتين هذه الهدية السخية هو رجل أعمال أرجنتيني.

وقال ماجواير مازحًا: "هذه الهدية لن تكون مفيدة على الإطلاق، خاصة في إجراء المكالمات الهاتفية".

وأضاف: "كانت هناك صورة للهواتف على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتبط اسم ليونيل ميسي بها، الناس نسبوا له الفضل تلقائيًا، لقد قاموا بالحساب فقط".

وأردف: "لقد كان رجل أعمال أرجنتينيًا ممتنًا للغاية لكل الطاقم على إنجاز كأس العالم، وقدم التمويل بالفعل".

ولم يكشف ماجواير عن هوية رجل الأعمال الأرجنتيني بالتحديد، لكن يبدو أنه معجب كبير بالفعل بما قدمه الفريق في كأس العالم.