جول بيديا | ما هو حجم ملعب كرة القدم؟

ليست كل ملاعب كرة القدم متشابهة - فهي ليست كلها بنفس الحجم. جول يجيب على سؤال ما هي الأبعاد المسموح بها للملعب؟

إنه المكان الذي تُلعب فيه اللعبة الجميلة: ملعب كرة القدم. هناك قواعد واضحة حول حجمه. كما تم تحديد أبعاد منطقة الجزاء أو منطقة المرمى بوضوح.

بينما تلتزم الأندية المحترفة عادة بمعايير دولية من حيث الطول والعرض، يمكن أن تكون هناك اختلافات كبيرة في الحجم. يحدد الاتحاد الألماني لكرة القدم الحجمين الأدنى والأقصى لطول وعرض الملعب.

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هل تساءلت يومًا عن حجم الملعب؟ ستجد في هذه المقالة الأبعاد الدقيقة التي يجب أن تلتزم بها جميع ملاعب كرة القدم في العالم.

ما هو حجم ملعب كرة القدم؟

يتم تحديد حجم ملعب كرة القدم من قبل الاتحادات التي تضع المبادئ التوجيهية لمسابقاتها.

ما هو حجم ملعب كرة القدم؟ هذا ما يقوله الإتحاد الألماني لكرة القدم

يكتب الاتحاد الألماني عادة ما يلي في قواعد اللعب رقم 01 (ميدان اللعب): "ميدان اللعب مستطيل الشكل ومميز بخطوط صلبة يجب ألا تشكل أي خطر."

دائمًا ما يكون ملعب كرة القدم مستطيلاً بخطوط جانبية أطول من خطوط المرمى - وهذا بالطبع ينطبق على جميع الملاعب.

يحدد الاتحاد الألماني الأبعاد القصوى والدنيا التالية للملاعب:

حجم الملعب الطول العرض الحد الأقصى 100 متر 64 متر الحد الأدنى 110 متر 75 متر

هذا يعني أن أكبر ملعب لكرة القدم يجب أن يبلغ طوله 120 مترًا وعرضه 90 مترًا. أصغر ملعب يمكن أن يبلغ طوله 90 مترًا وعرضه 45 مترًا - فرق في المساحة 6750 مترًا مربعًا!

ملعب كرة القدم: الحجم المعترف به من الفيفا والويفا

بالنسبة لمباريات كرة القدم الدولية، وضع الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي معايير أكثر دقة. بالنسبة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي، يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية قدرًا معينًا من الفسحة لحجم ملعب كرة القدم. وفقًا لذلك، يمكن أن يتراوح الطول بين 100 و105 مترًا وعرضه 64-68 مترًا.

إذا أراد الاستاد أن يصنف في أعلى فئة ممكنة من قبل الويفا، فإنه يحتاج إلى أن يبلغ طوله 105 مترًا وعرضه 68 مترًا. يلعب كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبرشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس على ملاعب بهذا الحجم.

حجم الملعب الطول العرض الفئة 1 و2 100 - 105 متر 64 - 68 متر الفئة 3 و4 105 متر 68 متر

بالنسبة لبطولات العالم والبطولات الأوروبية، يجب أن يتراوح طول الملعب بين 100 و110 مترًا وعرضها بين 64 و75 مترًا.

منطقة الجزاء، منطقة المرمى، دائرة الوسط: هذه هي الأبعاد الدقيقة لملعب كرة القدم

بالإضافة إلى الخطوط الجانبية وخطوط المرمى، هناك العديد من الحدود الأخرى لملعب كرة القدم. هناك أيضًا قواعد دقيقة للأبعاد. يجب ألا يزيد عرض جميع الخطوط في الملعب عن 12 سم.

منطقة الجزاء، المعروفة أيضا بالعامية بـ "منطقة الستة"، يبلغ طولها 16.5 مترًا. من القائم باتجاه الخط الجانبي، يبلغ عرض منطقة الجزاء أيضًا 16.5 مترًا.

يتم تحديد مساحة أخرى أمام المرمى - منطقة المرمى. غالبًا ما يسميها لاعبو كرة القدم "مساحة خمسة أمتار" - لكن طولها الدقيق يبلغ 5.5 مترًا. كما يبلغ عرضها 5.5 مترًا من القائم إلى الخارج.

مساحة أخرى ملحوظة في ملعب كرة القدم هي دائرة الوسط. نصف قطرها 9.15 متر. إذا بدأت، يمكنك التأكد من أن الخصم بعيد جدًا.

ملاعب فرق الشباب: تنطبق هذه الأبعاد على الناشئين

أي شخص قضى أو يقضي طفولته في نادٍ لكرة القدم سيعرف أنه كلما تقدم في العمر، زاد حجم الملعب.

تنطبق القيود المذكورة أعلاه على ملاعب الرجال والنساء والناشئين في جميع الفئات. يلعب لاعبو كرة القدم الشباب سنًا في ملاعب أصغر.

في الدرجة D، يبلغ طول الملعب 45 إلى 75 مترًا وعرضه من 35 إلى 55 مترًا، ويلعب الدرجات E وF بطول 40 إلى 55 مترًا وعرض 30 إلى 40 مترًا.

أصغر لاعبي كرة القدم - جي جونيورز - يلعبون في ملعب يتراوح طوله بين 25 و35 مترًا وعرضه من 15 إلى 25 مترًا. ستجد في الجدول التالي نظرة عامة على الأبعاد المختلفة.

الفئة الطول العرض فئات الشباب رجال ونساء 90 - 120 متر 45 - 90 متر المباريات الدولية 100 - 110 متر 64 - 75 متر الحجم الرسمي للويفا 105 متر 68 متر الفئة D 45 - 75 متر 35 - 55 متر الفئة E وF 40 - 55 متر 30 - 40 متر الفئة G 25 - 35 متر 15 - 25 متر

ملعب مثير للفضول: ساحة فرايبورج الملتوية

شيء مثير للفضول في النهاية: في حين أن معظم الأندية المحترفة تلتزم بالحجم الذي أوصى به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (105 × 68 مترًا)، فإن ملعب فرايبورج بعيد تمامًا عن ذلك.

الملعب ليس أقل من 4.5 متر فقط (100.5 × 68 متر)، بل هو أيضًا معرج! التدرج في استاد الغابة السوداء من المدرج الجنوبي إلى المدرج الشمالي هو 98 سم.

قال المدرب توماس توخيل ذات مرة لصحيفة بيلد: "أود أن أقول إننا نتجه صعودًا أولاً. ربما في الشوط الثاني، عندما تكون متعبًا بدرجة أكبر، يكون من الأسهل الانحدار. "

في ملعب فرايبورج الجديد، الذي من المقرر أن يكتمل في عام 2020، سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام أكثر من أي وقت مضى لملعب مستقيم.