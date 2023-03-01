جول بيديا | ما سعر ساعة ليونيل ميسي التي ارتداها في حفل الأفضل؟

تعرف على قيمة الساعة التي ارتداها ليونيل ميسي خلال استلام جائزة "الأفضل" في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كان الأرجنتيني ليونيل ميسي هو نجم حفل توزيع جوائز "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة الفرنسية، باريس، بعدما حصل على لقب أفضل لاعب لعام 2022، بفضل قيادته لمنتخب بلاده إلى تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

لكن نجاح ميسي في هذا الحفل لم يقتصر على إنجازاته على أرض الملعب، لكن اختياراته للأزياء حظيت أيضًا باهتمام كبير، بعدما ارتدى بذلة سوداء مذهلة من تصميم دولتشي أند جابانا، واكسسوارات مقدمة من باتيك فيليب.

لكن ما هو سعر ساعة ميسي التي ارتداها في حفل الأفضل؟ "جول" يأخذكم في هذا التقرير لإلقاء نظرة.

ما هو سعر ساعة ميسي التي ارتداها في حفل الأفضل؟

صحيفة "as" الإسبانية ألقت الضوء على الساعة المذهلة التي ارتداها ميسي في حفل "الأفضل"، والتي جاءت من تصميم فيليب باتيك.

ميسي ارتدى واحدة من أكثر ساعاته تميزًا، وهي ساعة "5270P" من مجموعة "Grandes Complicaciones".

المؤكد أن هذه الساعة بالطبع ليست في متناول الجميع، حيث يبلغ سعرها حوالي 220 ألف دولار أمريكي، ويشير موقع العلامة التجارية على الإنترنت إلى أن أسعار منتجاتها "قابلة للتغيير في أي وقت وليست ثابتة".

ما هي تفاصيل ساعة ميسي التي ارتداها في حفل الأفضل؟

تم طرح هذه الساعة للبيع في عام 2022 وهي مقدمة في علبة بلاتينية مع ظهر علبة من الكريستال الياقوتي.

تتميز الساعة بقرص أخضر مع علامات ساعات ذهبية اللون، إلى جانب وظيفة تقويم دائم، وهي مقترنة بحزام أسود لامع من جلد التمساح.

ميسي ارتدى هذه الساعة الاستثنائية بكل فخر حتى أنه التقط صورًا بها مع كأس "الأفضل".