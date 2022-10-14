جول إنسايدر | نيمار والعملات الرقمية .. نادي اليخوت وخسائر ضخمة مع إيمينيم

نيمار ليس الوحيد، هناك مودريتش وفيراتي وباريديس

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر هؤلاء النجوم التوجه لها بعيداً عن الميدان، بالإضافة لبعض الأسرار والكواليس الخاصة بحياتهم، وهو ما نسلط الضوء عليه..

حلقة اليوم تتحدث عن ظاهرة جديدة أحدثت طفرة في مجال المعاملات المالية، وهي النقود الرقمية التي جذبت العديد من الرياضيين والمشاهير ورجال الأعمال لجلب الأرباح بأسرع شكل ممكن.

في العديد من حلقات "جول إنسايدر" كنا نتحدث عن استثمارات اللاعبين المادية العادية من شركات في عالم الأزياء والطعام والتجميل وغيرها، وهذه المرة نحن نتحدث عن مجال مختلف تمامًا.

نيمار يعتبر أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم من حيث الراتب وعقود الرعاية والأموال القادمة بعيدًا عن الملعب، ولكن هذا الأمر لم يمنع النجم البرازيلي من الاستثمار بمجال آخر.

مهاجم باريس سان جيرمان خرج لعشاقه في 20 يناير 2020، ليعلن الدخول في عالم العملات الإلكترونية والرموز الرقمية لجلب المزيد من الأرباح لحسابه البنكي ليسير على خطى مجموعة من كبار المستثمرين في العالم.

مبالغ خيالية لشراء الرموز

صاحب الـ30 سنة قرر إنفاق أكثر من مليون دولار على الرموز الرقمية وانضم إلى نادي اليخوت "Bored Ape" حيث قام بتغيير صورة حسابه الشخصي على موقع "تويتر" واستبدلها باستخدام الرمز الرقمي " Bored Ape 6633" والذي يظهر في صورة قرد يشعر بالملل.

ووفقًا لموقع "OpenSea" فإن نيمار دفع 159.99 إيثريوم "عملة رقمية معروفة" من أجل شراء هذا الرمز بما يعادل 489.489 ألف دولار أمريكي وقتها.

ولكن هذا الرمز ليس الوحيد الذي اشتراه نيمار، حيث يمتلك أيضًا "Ape 5269" وهو رمز آخر دفع فيه 189.69 إيثريوم بما يعادل أكثر من 580 ألف دولار.

ويتمتع القرد الأغلى الذي اشتراه نيمار بعيون ليزر، وهو اتجاه شائع بين أصحاب عملات البيتكوين المتطرفين الذين يزعمون أن سعر البيتكوين قد يصل إلى 100 ألف دولار قريبًا.

ولكن ما هي العملات الرقمية من الأساس؟

تُسمى أيضاً بالنقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية وظهرت للمرة الأولى في 1990، وتكون عبارة عن نوع من العملات المتاحة على شكل رقمي فقط وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية أو المعدنية، ومع ذلك يكون لها نفس الخصائص في العملات المالية الأخرى.

تحدث من خلالها المعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود، بل يمكن أن تستخدم في شراء السلع والخدمات المختلفة، لأنها تكون بمثابة الرصيد المالي المسجل إلكترونياً على بطاقة ذات قيمة مخزنة على جهاز آخر ويتم تداولها عبر الإنترنت.

كما يٌمكن تعريف العملة الرقمية على أنها أحد أشكال العملات أو وسائل تبادل المنفعة والتي تقدم خصائص مماثلة للعملات المادية الملموسة، ولكنها تكون رقمية وليست ملموسة، وتسمح بالمعاملات الفورية والشراء والبيع مثل العملات العادية.

النوع المتطور من العملات جذب العديد من كبار المستثمرين في العالم وعلى رأسهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي روج لها باستثمار وصل إلى 1.5 مليون دولار، باعتبارها الطريق الأسرع الآن لجني الأرباح.

عالم من المشاهير

أصبح استخدام العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال شائعًا في السنوات الأخيرة، لينتشر الأمر بشكل واسع بين المشاهير والرياضيين والفنانين بمختلف أنحاء العالم مثل سيرينا ويليامز وسنوب دوج ومارك كوبان وإيمينيم وجيمي فالون.

و تعمل BAYC NFTs كأشكال تمثيلية ورموز عضوية لأحد الأندية الاجتماعية عبر الإنترنت، تم إنشاؤها في منتصف عام 2021 بسعر مبدئي قدره 0.08 إيثريوم ومنذ ذلك الحين نمت شعبيتها لتصبح المجموعة الأكثر قيمة ، متجاوزة السعر الأساسي لمجموعة Crypto Punks المشهورة للغاية.

ولا يعتبر نيمار غريبًا عن هذا العالم، لأن ناديه باريس سان جيرمان كان من أهم المنضمين إلى هذا المجال كشريك رسمي في 1 سبتمبر 2021، حيث أصبح الرمز الخاص بالمشجعين للنادي هو الأعلى مبيعًا من بين جميع الأندية الرياضية وفقًا لموقع "CryptoSlam" حيث بلغ إجمالي المبيعات له إلى أكثر من 12.9 مليار دولار.

ويتواجد كذلك كل من أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، برشلونة وميلان ضمن قائمة الأندية الأكثر نجاحًا فيما يتعلق بعالم رموز المشجعين بمجال العملات الرقمية.

خسائر صادمة

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ضربة قوية تلقاها نيمار وفقًا لما نشره موقع "cryptopotato" هذا الأسبوع، بعدما تعرض لخسارة تصل إلى 700 ألف دولار بسبب انهيار سعر عملته، بينما خسر مغني الراب الشهير إيمينيم أكثر من 300 ألف دولار.

وجاء ذلك بعدما انخفضت أحجام التداول وعمليات شراء الرموز بمختلف أنحاء العالم، لينضم المهاجم البرازيلي للعديد من المشاهير الذين خسروا الكثير على مدار الأشهر الماضية.

وبسبب هذا التراجع أصبحت قيمة الرمزين Bored Ape 6633 و Bored Ape 5269 مُجمعة 340 ألف دولار فقط، مما يعني خسارة نيمار أكثر من 700 ألف دولار.

نيمار ليس الوحيد بين نجوم الكرة في عالم العملات الرقمية، فهناك أيضًا لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وماركو فيراتي لاعب وسط باريس ولياندرو باريديس المُعار ليوفنتوس، ولكن يبدو أنه سيكون عليهم الحذر من مواجهة نفس مصير نيمار بالتعرض لخسائر مماثلة.