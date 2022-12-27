جول إنسايدر | هدية جورجينا لرونالدو .. ليست الأولى في أسطوله وتكلف أقل من راتبه الأسبوعي

تعرف على هدية جورجينا رودريجيز لكريستيانو رونالدو في أعياد الميلاد من قرب!

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

وآخر إضافات ممتلكات النجوم كانت سيارة حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز قبل ساعات قليلة.

الهدية جاءت بمناسبة أعياد الميلاد، ولتحسين مزاج رونالدو عقب مغادرة كأس العالم مع المنتخب البرتغالي وخروجه بشكل غير لائق من صفوف مانشستر يونايتد.

النجم البرتغالي ظهر سعيدًا بالهدية التي قدمتها له جورجينا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في موقع "إنستجرام".

ما هو نوع وسعر السيارة التي منحتها جورجينا لرونالدو؟

السيارة تأتي من نوع رولز رويس، ومن طراز Dawn وبحسب ما ذكر موقع "أوتو جوش"، فتبلغ قيمتها حوالي 300 ألف جنيه إسترليني، أي أكثر بقليل من نصف راتبه الأسبوعي الأخير مع مانشستر يونايتد قبل الرحيل.

السيارة بها بابين فقط وسقف متحرك، وتعد الإضافة رقم 21 إلى أسطول سيارات النجم البرتغالي الكبير بحسب ما ذكر الموقع.

تأتي السيارة بمحرك بسعة 6.6 لتر وبقوة 563 حصانًا، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.9 ثانية.

ليست الأولى في أسطول رونالدو!

النجم البرتغالي يملك سيارة رولز رويس بالفعل قبل تلك التي اشترتها له جورجينا رودريجز في أعياد الميلاد.

ووقت حصوله عليها كانت السيارة الوحيدة من شركة رولز رويس التي تصدر بطراز SUV واشتراها عقب أن انضم إلى صفوف يوفنتوس بشكل مباشر.

قيمة تلك السيارة تصل إلى حوالي 350 ألف جنيه استرليني، أي أنها أغلى من تلك التي قامت جورجينا بشرائها له مؤخرًا.

هوس رونالدو بالسيارات

خارج الملعب هناك منافسة بين رونالدو وميسي أيضًا بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، فبحسب ما ذكرت تقارير عديدة فالثنائي محبان للسيارات الرياضية القوية والنادرة.

في إحدى المرات وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، فقد تنافس الثنائي على سيارة فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي في مزاد علني، انتهى بها الأمر في مرأب ليونيل مقابل 34 مليون يورو وهي من انتاج عام 1957 وهي ثاني أغلى سيارة في العالم.

رونالدو لم يستسلم بعد تلك الهزيمة في المزاد، فمنذ ذلك اليوم ومرأبه يتسع أكثر وأكثر لسيارة قوية وسريعة ومرتفعة الثمن للغاية.

ويقدر قسم السياراة في صحيفة "يو إس نيوز" أن يكون عدد السياراة في مرأب رونالدو هو أكثر من 20 سيارة، ما بين سيارات الاستعمال اليومي والسيارات الرياضية الخارقة وغيرها التي تعد أنتيكات لا يقوم بقيادتهم، بالإضافة إلى الهدايا والسيارات التي حصل عليها من حملات ترويجية.