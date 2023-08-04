جول إنسايدر | مصعد للسيارة وقاعدة حمام بتكنولوجيا خاصة .. شقة ميسي "الفضائية" في ميامي

راتب ميسي ليس هو فقط الفلكي في إنتر ميامي.

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وأيضًا ننظر على الاستثمارات في عالم كرة القدم نفسه.

حلقة اليوم نتحدث فيها عن واحدة من أحدث ملكيات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الأسبق ولاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي.

ليونيل ميسي الذي انتقل أخيرًا للحصول على بعض الهدوء في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مسيرة كروية حقق فيها كل ما يريد، وجد نفسه من جديد محل كل الأضواء بسبب شقته الجديدة في ميامي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

متى اشترى ميسي شقة ميامي؟ وكم كلفته؟

بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا سير" فقد قام ليونيل ميسي بشراء تلك الشقة من أربع سنوات، بالتحديد في 2019 قبل الكثير من الوقت من معرفته بالانتقال إلى إنتر ميامي.

الشقة التي تقع في برج "بورش ديزاين تاور" على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية كلفت ليونيل حوالي ثمانية ملايين يورو.

ميسي اشترى شقته في دور مرتفع يسمح له بالمزيد من الخصوصية بين جيرانه، في البرج الذي يبلغ 60 طابقًا وبه 132 وحدة سكنية وغالبية سكانه من مشاهير هوليوود.

مصعد خاص للسيارة ومطعم داخل الشقق

بحسب ما يوضح الموقع الرسمي الخاص بالبرج فمجموعة كبيرة من سكانه لديهم ميزة مذهلة في تواجدهم هناك، وهي تخص مكان وضع سيارتهم.

البرج به مصعد خاص بالسيارات، يسمح لبعض السكان بوضع سيارتهم في شققهم الخاصة دون أي مخاطرة في ترك سيارتهم الفارهة غالية الثمن في مرأب ما.

بالإضافة إلى هذا فشقة ميسي تتمتع بوصول خاص لمطعم يخص فقط هؤلاء السكان في البرج الشهير، ولا يمكن لأي ضيف من الخارج استخدامه.

يمكن لكل ساكن أن يذهب للمطعم بنفسه ويطلب ما يحتاجه من طعام أو حتى يأتي له المطعم لمكانه في شقته.

صالات ألعاب رياضية ومسابح بإطلالة على المدينة ومقاعد حمام بتدفئة خاصة

يوفر البرج في بعض الشقق أيضًا صالات ألعاب رياضية خاصة كاملة التجهيز، وبالرغم من عدم وجود معلومة مؤكد إلا أنه على الأرجح ميسي استفاد من تلك الميزة.

وبالإضافة إلى المسبح العام المتاح لكافة السكان والمتواجد في طابق من الطوابق السفلى يملك ميسي في منزله مسبح خاص بإطلالة جذابة على المدينة.

ويتفاخر البرج على موقعه الرسمي أن كافة الحمامات الخاصة بغرف النوم الرئيسية في البرج مزودة بمقاعدة مريحة للغاية وبها تدفئة خاصة بها وتكنولوجيا تنظيف ذاتي.

غرف ألعاب وسينما وأماكن تعتيق للنبيذ!

بالإضافة إلى ذلك يوجد في الكثير من المنازل قاعات سينما خاصة، وغرف لتعتيق النبيذ، بالإضافة إلى أماكن الألعاب الخاصة بالأطفال.

ببساطة لو قررت أن تعيش في ذلك الفندق فقط حتى تجاور ليونيل ميسي، فعلى الأرجح أنك ستنسى الأمر تمامًا في ظل كل تلك الملهيات التي يحتوي عليها.