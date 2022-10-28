جول إنسايدر | ساعات الكرة الذهبية .. بنزيما الأكثر تعقيدًا ومفاجأة "رخيصة" لليفاندوفسكي

تباين كبير بين الساعة التي ارتداها كريم بنزيما في حفل الكرة الذهبية وما ارتداه نظيره روبرت ليفاندوفسكي

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر هؤلاء النجوم التوجه لها بعيداً عن الميدان، بالإضافة لبعض الأسرار والكواليس بعيدًا عن الملعب، وهو ما نسلط الضوء عليه..

وفي هذه الحلقة الجديدة سنتطرق إلى التباين الواضح في الطريقة التي ظهر بها كل من كريم بنزيما نجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في حفل الكرة الذهبية هذا الشهر.

بنزيما كان البطل والرجل الذي اتجهت نحوه الأنظار في الحفل، والسبب الأهم كان بحصوله أخيرًا على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022 من صحيفة فرانس فوتبول.

ولكن كعادة وسائل التواصل الاجتماعي، الجماهير لا تركز فقط على هذه الأمور الواضحة، بل تنظر أيضًا إلى بعض التفاصيل الدقيقة ومنها مظهر المهاجم الفرنسي.

الساعة الأكثر تعقيدًا

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بنزيما حرص على الظهور في هذه المناسبة بأفضل صورة ممكنة، لأنها الليلة التي حلم بها خلال حياته منذ مرحلة الطفولة وحتى مختلف المراحل بمسيرته الكروية.

صاحب الـ34 سنة ارتدى بدلة ماركة "Fendi" مصممة تحت الطلب وكانت مستوحاة من مغني الراب الراحل توباك الذي يعتبر من النجوم المفضلين لبنزيما.

وارتدى أيضًا ساعة Richard Mille RM 65-01 على معصمه الأيسر، وهي الساعة الأكثر تعقيدًا في هذه العلامة التجارية كما أنها تتميز ببعض الصفات الدقيقة غير الموجودة بمختلف الساعات الأخرى.

وقالت مجلة "GQ" إن هذه الساعة تم طرحها للمرة الأولى في الأسواق بعد خمس سنوات من الاختبار، لتصبح من الأكثر تميزًا في العالم، وبها نظام توازن عالي التردد بأقصى قدر من الدقة لنقل التوقيت، وقيمتها تصل إلى 500 ألف يورو.

وأوضحت المجلة أن الجزء الداخلي من الساعة مغطى بالكامل من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، بينما يتميز المظهر الخارجي بعلبة من الكربون "TPT"، وتعد آلية التصويب السريع إحدى نقاط قوتها.

وفي حالة توقف الساعة عن العمل، يمكن إعادة تشغيلها من خلال الدفع، وهو الزر الموجود عند الرقم 8 والذي يعيد ضبطها من جديد كما لو لم يحدث أي شيء.

تواضع ليفاندوفسكي

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المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لم يكن بطل الحفلة رغم تألقه مع بايرن ميونخ الموسم الماضي ومستواه المميز مع برشلونة هذا الموسم، لذلك قرر الظهور بطريقة مختلفة بحفل الكرة الذهبية.

نجم الفريق الكتالوني حصل على جائزة مولر كأفضل هداف في العالم على مستوى الأندية والمنتخبات للموسم الماضي، ومظهره في الحفل لفت الأنظار مثل بنزيما ولكن بشكل مختلف تمامًا.

ليفاندوفسكي ارتدى ساعة يمكن لأي شخص طبيعي اقتنائها بل ارتداء أغلى منها، حيث استعان بقطعة ماركة "كاسيو" تبلغ قيمتها 60 يورو فقط.

ولم يمر هذا الأمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام البعض بتفسير هذه الخطوة بأن اللاعب قرر الحذر في الساعات التي يرتديها خوفًا من السرقة.

ويأتي ذلك بعدما تعرض لسرقة ساعة "Patek Philippe" بقيمة 70 ألف يورو في الأسابيع الأولى من انتقاله لبرشلونة، وحدثت هذه الواقعة عند مدخل النادي.

ورغم قيمتها المنخفضة إلا أن ساعة كاسيو التي ارتداها البولندي تحظى باحترام بين الرياضيين، لأنها صممت على غرار الساعات الرقمية المربعة الشهيرة من الشركة في الثمانينيات.

وتتميز بعلبة من الراتينج وسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ مع طلاء أيوني ذهبي، وفي الواقع فهي ساعة مثالية لأي شخص رياضي، لأنها تزن 45 جرامًا فقط ومقاومة للماء حتى عمق 100 متر وبطارية تدوم 7 سنوات.

وتتمتع بالكثير من الوظائف المفيدة الأخرى مثل ساعة الإيقاف، ولكنها بل تأكيد لا يمكن مقارنتها بالساعات الأخرى التي ارتداها ليفاندوفسكي وكان أبرزها ساعة ماركة "Patek Philippe" بحفل الكرة الذهبية العام الماضي.