جول إنسايدر | إسطبل توماس مولر وبيع مني الخيول!

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

ضيف حلقة اليوم هو أحد أنجح اللاعبين على المستوى المحلي والدولي في ألمانيا، توماس مولر الذي حقق كل بطولة ممكنة لعب فيها حتى الآن، سواء مع المنتخب الألماني أو بايرن ميونخ، ربما تكون بطولتي كأس أوروبا ودوري الأمم مع المانشافت هما ما ينقصونه، لكنه حقق كل ما دونهما.

لمولر هوايات أخرى خارج كرة القدم، فالرجل يحب أن يسخر من زملائه ومنافسيه في كل مناسبة ممكنة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

لكن هوايته التي سنتحدث عنها اليوم ربما تكون هي الشيء الوحيد الذي تسبب في السخرية من الرجل صاحب الإنجازات الواسعة في ملاعب كرة القدم.

مزرعة خارج ميونخ

توماس مولر وزوجته ليزا يملكان اسطبل خيول خارج مدينة ميونخ الألمانية وتبلغ قيمته بين حوالي مليوني ونصف مليون يورو إلى 4.2 مليون.

تلك المزرعة يظن العديد من الأشخاص أن مولر قام بشرائها بغرض الترفيه فقط، نظرًا لحبه الكبير للخيول، ولمهنة زوجته ليزا.

لكن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، صحيح أن مولر يحب الخيول بشكل جنوني، وأن زوجته تحترف تدريبهم، لكن النجم الألماني يملك عقلية اقتصادية كبيرة.

مولر عندما اتخذ قرار شراء ذلك الاسطبل كان يدرك جيدًا أن فوائده وعوائده المالية ستكون استثمار ناجح على مدار سنوات لاحقة.

المدير العام للجزر

في حديث له عقب أن اشترى تلك المزرعة بأشهر في عام 2015 أكد مولر أن دوره في الإسطبل ليس بالكبير، وأن الدور الأكبر تملكه زوجته.

وقال مولر لصالح "سي إن إن": "عندما أذهب إلى الاسطبل أحاول أن اتأكد أن كل شيء على ما يرام، وأعتني بأمر الجزر".

مولر أضاف ساخرًا من دوره الصغير: "أنا كذلك المدير العام للجزر، وأراقب الكلاب، وبعض الأحيان أساعد ليزا في عملها".

وأردف: "أنا أستمتع كثيرًا عندما أتواجد في الاسطبل، الأحصنة تجعلني أشعر بالراحة، ويكون من السهل للغاية الاسترخاء حولهم".

زوجة مولر تصر على أن الاهتمام بالأحصنة ليس عملها وحدها بشكل حصري، وتؤكد أن لاعب بايرن ميونخ يهتم بهم بشكل كبير.

ليزا قال في نفس اللقاء: "هو يهتم بهم كثيرًا، عندما نكون معًا نتحدث عنهم، هو يعرف عنهم أكثر من معرفتي عن كرة القدم بكثير".

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علاقة أقدم من الزواج

قبل أن يتزوج توماس مولر من ليزا لم تكن علاقته بالأحصنة وطيدة عكس السيدة التي حققت فوزها الأول في بطولة كبرى بعام 2014.

ليزا التي تملك الخبرة في ذلك الاستثمار امتطت أول أحصنتها في الرابعة من عمرها في الاسطبل الخاص بجدها، وأخذت وقتها حتى احترفت الأمر.

لازا قال: "عليك أن تبقى لثمانية أعوام حتى تتعلم كل شيء يخص الأحصنة، لكن حتى عندها ستجد نفسك ينقصك بعض المعرفة، وستسمر في التعلم للأبد".

وأضافت: "الأمر ليس مثل بقية الرياضات، التدريب ليس كل شيء، يجب أن يكون هناك تجانس بينك وبين الحصان، عليكما أن تكونا كالفريق، وذلك يستغرق الكثير من الوقت، وكل حصان له استجابة مختلفة".

التربح من المني

في وقت سابق من عام 2022 أعلن توماس مولر وزوجته ليزا أنهما يبيعان مني أحد أجود الأحصنة لديهما في الأسطبل.

الجدل الذي أثاره الثنائي لم يتوقف بعد الإعلان بقليل، حيث لازمهما لفترة طويلة، وظهر معه الكثير من السخرية من شخصيهما.

مولر وليزا أعلنا أنهما على استعداد بيع المني المجمد عبر مواقع الإنترنت مقابل مبالغ تتراوح بين 200 يورو وألف و600.

الثنائي لديهما تسعة ذكور في الإسطبل يعرضون المني الخاص بهم للبيع على الموقع الذي أصدروه خصيصًا لهذا الغرض.

كذلك يعرضون بيع الأحصنة الأقل عمرًا، وتدريب أحصنة الغير على القيام بحركات مشي محددة، ولكل شيء سعره الذي حددوه سابقًا.

النجم الألماني علق على أمر شبيه سابقًا وقال: "عملية التكاثر لدى الأحصنة لطيفة نوعًا ما، أريد دائمًا أن اتأكد أن الحصان المولود سيكون بأفضل صفات ممكنة، لكن الأمر صعب ويحتاج للكثير من الحظ، لكنني أحاول بأفضل ما لدي".

وأردف: "أحلم دائمًا أن تمتطي ليزا حصانًا قمت أنا بتوليف عملية التكاثر بين أبويه، لكن تلك العملية تحتاج الكثير من الوقت".

اتهامات سوء المعاملة

بعد الإعلان عن بيع مني الأحصنة الخاصة بهم عبر مواقع الإنترنت مقابل 1600 يورو، تلقى الثنائي اتهامات واسعة بسوء معاملة الحيوانات.

الأمور زادت سوءًا عقب أن أعلن مولر أن أحد الأحصنة تعرض لإصابة ستمنعه من توفير المني الخاص به لمدة أشهر.

مولر خرج عبر الانترنت وكتب في بيان: "لسوء الحظ، هناك أخبار حزينة، الحصان دايف لن يكون متاحًا خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف: "لقد سقط خلال اختبار تجريبي لمحاولة تخصيب، والسقوط جاء على جانبه لكنه تعرض للإصابة ويحتاج للراحة التامة خلال الأشهر القادمة، هو حصان قوي، وكان من الممكن أن يتعرض لإصابة أقوى".

جانا هوجر المتحدثة الرسمية بجمعية حقوقية للحيوانات انتقدت تصرفات مولر وزوجته بشكل علني وعبر صحيفة "ديلي ميل".

هوجو قالت: "من المؤسف أن يقوم محبي الأحصنة بمثل تلك التصرفات الغير طبيعية من الجانب الجنسي حتى يتربحون من حيواناتهم".

وأضافت: "إصابة دايف تحت إشراف توماس مولر وزوجته ليزا كان غير مقبول على الإطلاق، كما أنه لم يكن ضروريًا".

مولر لم يعلق على التصريحات، واستمر بعدها في انشطته الخاصة ببيع مني أحصنته عبر الإنترنت، ولم ينظر للخلف لحظة واحدة، كما هو الحال في مسيرته الكروية استمر في مشروعه، وربما يوسعه أكثر بعد اعتزال كرة القدم.