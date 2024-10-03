فتى فليك المدلل .. السر وراء عدم استبعاد كوندي من تشكيلة برشلونة قط!

الفرنسي على رأس قائمة "الأكثر استهلاكًا"

كشفت تقارير صحفية، عن السبب وراء تفوق الفرنسي جويل كوندي، على جميع لاعبي برشلونة في قائمة الأكثر مشاركة منذ بداية الموسم.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن كوندي هو أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات برشلونة هذا الموسم، حيث اعتمد عليه المدرب الألماني هانسي فليك في المباريات العشر التي خاضها بمختلف المسابقات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كوندي الذي لعب (900 دقيقة) كاملة بقميص برشلونة هذا الموسم، هو اللاعب الوحيد الذي لم يخضع لعجلة التدوير في المباريات ولم يتم استبداله قط، نظرًا لما يقدمه من أداء مميز وثابت مع الفريق الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "آس"، أن كوندي من اللاعبين المفضلين للمدرب الألماني لأنه يوفر أكثر من حل، حيث يجيد اللعب كظهير أيمن ومدافع ثالث بالإضافة إلى قدراته البدنية المميزة وكذلك انسجامه مع الجناح الشاب لامين يامال وتكوين جبهة نارية للبارسا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن السر وراء هذا التفوق للظهير الفرنسي، هو أنه اعتاد أن يهرع فور انتهاء المباريات إلى صالة الألعاب الرياضية لإجراء جلسة تدريب على رفع الأثقال.

وعندما سُئل هانسي فليك عن موعد تدوير الدولي الفرنسي، أجاب بأنه "لا يشعر أو ليس لديه القوة لإخبار كوندي بالراحة".

وختمت "آس" في تقريرها بأن "فليك عرف كيف يُخرج أفضل ما لدى الثلاثي كوندي، رافينيا وبيدري، لدرجة أنه لم يعد أحد يشكك في قيمة انتقال الظهير الفرنسي قبل 3 مواسم إلى برشلونة والتي بلغت 45 مليون يورو".