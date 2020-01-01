جوليانو يوجه رسالة مهمة إلى الجماهير بشأن فيروس كورونا

لاعب النصر يتحدث عن خطورة فيروس كورونا.

طلب البرازيلي جوليانو، صانع ألعاب فريق نادي النصر السعودي، من الجماهير ضرورة الحفاظ على أنفسهم، من فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب العالم مؤخرًا.

وزارة الرياضة السعودية، كانت قد أعلنت تعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى، خوفًا من انتشار فيروس كورونا، حرصًا على سلامة اللاعبين والرياضيين داخل المملكة.

جوليانو نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا عليها: "فيروس كورونا قريب جدًا منا، ويجب الحفاظ على أنفسنا بالبقاء في المنازل وعدم الخروج".

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اللاعب البرازيلي تابع: "يجب الاستجابة إلى تعليمات السلطات المختصة، من أجل محاربة ذلك الفيروس اللعين".

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صانع ألعاب النصر اختتم تصريحاته قائلًا: "كبار السن هم الأكثر تعرضًا لهذا المرض، بسبب ضعف مناعتهم، لذا يجب علينا الاعتناء بهم جيدًا".

ويعد جوليانو واحدًا من أهم لاعبي النصر، حيث انضم لصفوف الفريق السعودي في صيف 2018، قادمًا من فنربخشة التركي، ليقدم مستويات مميزة رفقة الفريق، ويحقق معه لقب الدوري السعودي الموسم الماضي.