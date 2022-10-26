جوليانو يتسبب في منع النصر من قيد لاعبين بالشتاء

لاعب الوسط البرازيلي يتسبب في أزمة للنصر

كشف القانوني أحمد الشيخي، عن اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بمنع نادي النصر من تسجيل اللاعبين خلال الفترة المقبلة، بسبب قضية البرازيلي جوليانو دي باولا.

قبل عام تقريبًا، كان جوليانو قد حصل على قرار من قبل غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي، ضد النصر، يلزمه بدفع قيمة رواتب العام الأخير له في النصر كاملة.

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ونشر الشيخي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يكشف خلالها عن قرار فيفا بشأن إيقاف نادي النصر.

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وجاء نص ما كتبه الشيخي كالآتي: "الفيفا يمنع النصر من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا ابتداءً من أول يوم بالشتوية، وذلك عبر خطاب نحتفظ بصورة منه".

وتابع: "منع نادي النصر من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، يأتي نتيجة لعدم الالتزام بتسوية قضيتيّ جوليانو".ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" في وقت سابق، فإن المحكمة الرياضية "كاس" قررت تثبيت حكم فيفا ضد النصر، ويلزمه بسداد ستة ملايين و12 ألف يورو، لصالح جوليانو، رافضة استئناف النادي السعودي.

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