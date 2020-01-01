جوليانو: أثق في تتويج النصر بلقب كأس السوبر السعودي

جوليانو يتحدث عن مواجهة التعاون في كأس السوبر السعودي.

أكد البرازيلي، جوليانو، صانع ألعاب فريق نادي النصر، على أنه يثق في تتويج فريقه، بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب نظيره التعاون.

النصر "بطل الدوري"، سيواجه التعاون "بطل كأس الملك"، في كأس السوبر السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، مساء غدٍ السبت.

جوليانو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لدي الثقة في قدرتنا على التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، ونمتلك فريقًا مميزًا، ولدينا خطة جديدة لتحقيق اللقب".

اللاعب البرازيلي تابع: "استعدينا بشكل جيد للمباراة، ونسعى لإسعاد جماهير النصر، هذا صعوبة الخصم، الذي يمتلك فريقًا مميزًا في جميع خطوط الملعب".

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لاعب النصر أردف: "فرحة التتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي لا تُنسى، وهي دافع لنا لتحقيق لقب كأس السوبر، بتحقيق الفوز على التعاون".

واختتم جوليانو تصريحاته قائلًا: " طموحي لا يتوقف على شيء، فهو كبير جدًا، ودائمًا ما أريد أن أقدم الأفضل، ونسعى لإسعاد جماهيرنا الكبيرة بالتتويج بلقب السوبر".

وحقق النصر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد صراع شرس مع الهلال، انتهى لصالح الفريق الأصفر الذي توج به في الأمتار الأخيرة.