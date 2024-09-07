جولر يثير الذعر في ريال مدريد ورسالة مونتيلا تمنح الأمل لأنشيلوتي!

النجم التركي ينضم لقائمة طويلة من المصابين

عاد كابوس التوقف الدولي لمهاجمة ريال مدريد من جديد، وهذه المرة مع لاعب الوسط التركي أردا جولر الذي خرج مصابًا أمام ويلز بدوري الأمم الأوروبية.

المدرب كارلو أنشيلوتي تلقى ضربة قوية في بداية التوقف، بعدما تعرض إيدير ميليتاو لإصابة في الفخذ مع منتخب البرازيل، والتقديرات الأولية تشير إلى غيابه لمدة تصل إلى أسبوعين، لينضم إلى أوريليان تشواميني الذي يعاني من إصابة في مشط القدم، وكذلك فيرلان ميندي المٌصاب بمشكلة في الساق.

جولر شارك في مواجهة تركيا وويلز كأساسي، وتم استبداله في الدقيقة 88 بعد تلقيه ضربة قوية في الساق، حيث غادر أرض الملعب وهو يعرج بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

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موقع "ريليفو" الإسباني سلط الضوء على إصابة جولر، وقال إنها تثير المخاوف داخل ريال مدريد، خاصة وأن اللاعب بدا عليه القلق وهو يعرج بشكل ملحوظ بعد تلقيه العلاج من قبل الفريق الطبي.

وفي الوقت الحالي لا يوجد أي تقرير طبي من المنتخب التركي حول إصابة جولر، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية ظهوره أمام أيسلندا يوم الإثنين المقبل.

ولكن النقطة المطمئنة الوحيدة حول إصابة جولر، هي كلمات فينتشينزو مونتيلا مدرب تركيا بعد المباراة، حيث قال:"لقد غادر بسبب كدمة، لا أعتقد أن حالته خطيرة".

يذكر أن ريال يعاني من إصابات عديدة في الوقت الحالي، باستمرار دافيد ألابا في عملية التعافي من الرباط الصليبي، بالإضافة لغياب جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وتشواميني وميندي بسبب إصابات مختلقة.