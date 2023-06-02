جولة النصر باليابان .. العالمي يواجه كبار أوروبا

تعرف على تفاصيل جولة النصر في اليابان

كشف نادي النصر، عن برنامج إعداده خلال فترة التوقف الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، وذلك بعد حصول اللاعبين على فترة راحة، قبل انطلاق الاستعداد للموسم المقبل.

وخرج نادي النصر من موسم 2022-2023 بدون الحصول على أي بطولة، ليبدأ الاستعداد للتعويض في الموسم المقبل، والذي سيشهد مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا.

وأعلن النصر عن إقامة معسكر صيفي في البرتغال بداية من 3 يوليو المقبل، وحتى يوم 21 من نفس الشهر، على أن يسافر بعدها الفريق إلى اليابان.

ووقع النصر اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية تحضيرية، ستشهد مواجهتين أمام إنتر ميلانو الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي يومي 25 و 27 يوليو القادم.

ومن المقرر أن يعود بعدها نادي النصر إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، الذي يستهدف فيه العالمي العودة إلى منصات التتويج.