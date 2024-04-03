جوكر وسد ثغرات الاتحاد .. لهذه الأسباب يُصارع النصر من أجل حامد الغامدي!

الاتحاد أم النصر الأفضل لحامد الغامدي

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يتصارع ناديي النصر والاتحاد حاليًا، على التعاقد مع حامد الغامدي لاعب الوسط الذي يلعب مع النمور حاليًا، في محاولة من جانب العالمي لخطفه عن طريق ناديه الأصلي الاتفاق، فهل يستحق الغامدي هذا الصراع؟

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حامد الغامدي يلعب في صفوف نادي الاتحاد حاليًا حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة، ووفقًا لما أكدته صحيفة "الرياضية" منذ أيام، فيُريد نادي النصر التعاقد معه.

ولكن لم يُحدد حتى الآن نادي الاتحاد موقفه من حامد الغامدي، كما أن جميع الأخبار تؤكد على أن نادي النصر بدأ في التحرك من أجل التعاقد معه.

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جوكر في الاتفاق .. هل يُفرط فيه الاتحاد؟

لعل أبرز الأسباب الذي دفعت نادي الاتحاد للتعاقد مع حامد الغامدي، هو قدرته على اللعب في أكثر من مركز، مما جعله بمثابة الـ"جوكر" في تشكيلة النواخذة.

المركز الأساسي هو لاعب الوسط، كما يستطيع اللعب في مركز صناعة الألعاب، ولعب أيضًا في مركز الجناحين الأيسر والأيمن.

ولذلك تحرك الاتحاد من أجل التعاقد مع الغامدي وحصل عليه على سبيل الإعارة، وعلى الرغم من أنه لم يظهر في أي مباراة بقميص العميد، إلا أن النصر يُريد أيضًا ضمه من ناديه الأصلي الاتفاق.

كيف سيستفيد الاتحاد من الغامدي؟

في مركز لاعب الوسط وصناعة الألعاب، يُعاني نادي الاتحاد من نقص فيه، في ظل الإصابات التي ضربت الفريق والغيابات التي أثرت عليه بشكل سلبي، ولذلك تعاقد أيضًا الاتحاد مع حامد الغامدي.

ومع انضمام أحمد الغامدي إلى صفوف المنتخب السعودي الأولمبي، الذي يستعد إلى منافسات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات، سيكون هناك فرصة أمام حامد الغامدي للحصول على فرصة حقيقية.

حامد الغامدي سيحل العديد من الأزمات في خط وسط الاتحاد، في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز، كما أنه يستطيع المساعدة في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر.

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