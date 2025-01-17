نفس الأمر حدث مع بيلينجهام أيضًا

وضع جوشوا زيرزكي مهاجم مانشستر يونايتد نفسه في ورطة كبيرة، بعد الطريقة التي احتفل بها في فوز فريقه على ساوثامبتون 3/1 في الدوري الإنجليزي.

ساوثامبتون كان تقدم بهدف عن طريق مانويل أوجارتي بهدف ذاتي في الدقيقة 43، قبل أن يرد يونايتد بثلاثية متأخرة سجلها عماد ديالو في الدقائق 82 و90 و94، في المواجهة التي جمعت بينهما أمس، الخميس، على ملعب أولد ترافورد.

الكاميرات أظهرت زيرزكي وهو يقوم بالإشارة نحو عضوه التناسلي تجاه الجماهير، احتفالًا بهدف ديالو في شباك القديسين، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لموقع "توك سبورت" فإن هذه الواقعة قد تؤدي إلى عقوبة محتملة للمهاجم الهولندي، على غرار ما حدث لجود بيلينجهام في يورو 2024 عندما قام بحركة مماثلة أمام سلوفاكيا، وتم إيقافه لمدة مباراة واحدة بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 ألف جنيه استرليني.

ونفس الأمر حدث كذلك مع كريستيانو رونالدو مع النصر بسبب إشارة مشابهة تجاه جماهير الشباب العام الماضي، مما أدى إلى إيقافه لمباراة أيضًا.

يذكر أن زيرزكي البالغ من العمر 23 سنة، انضم لمانشستر الصيف الماضي من بولونيا، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين في 30 مباراة بقميص الفريق بكل البطولات حتى الآن.