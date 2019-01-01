كويلار يُبلغ إدارة فلامنجو برغبته اللعب في الهلال

كويلار أجتمع مع إدارة نادي فلامنجو من أجل إبلاغهم بالموافقة

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب الدولي الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي فلامنجو البرازيلي قد حسم موقفه بالرحيل إلى الهلال خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة الجزيرة فأن كويلار اجتمع مع إدارة نادي فلامنجو من أجل إبلاغهم بالموافقة على الانتقال إلى صفوف الفريق الهلالي.

وكان نادي الهلال قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، من أجل دعم خط وسط الفريق، ونجح العرض في إقناع اللاعب نظرًا لارتفاع قيمته المادية.

كويلار خاض فجر أمس مباراة قوية مع فريقه فلامنجو أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي، ليساهم في تأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الليبرتادورس.

وأكدت التقارير أن إدارة النادي البرازيلي ستعقد مؤتمرًا صحفيًا تُعلن فيه عن رحيل اللاعب إلى صفوف الهلال بشكل رسمي.

عقوبة منتظرة من إدارة الهلال على سلمان الفرج

يُذكر أن الميركاتو الصيفي 2019 في الكرة السعودية ينتهي يوم 31 أغسطس، مما قد يجعل الساعات المُقبلة أكثر أثارة.