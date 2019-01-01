كويلار: علينا تصحيح الأخطاء بعد التعادل مع الفيحاء

لاعب الهلال الجديد يتحدث عن التعادل مع الفيحاء

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تحدث الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق نادي الهلال، عن الصعوبات التي واجهت فريقه أمام الفيحاء، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت.

الفيحاء تعادل مع الهلال بهدف لمثله، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

كويلار قال خلال تصريحات عقب المباراة: "المواجهة الأولي لي مع الهلال، كانت صعبة للغاية، حيث انتهت بالتعادل".

لاعب وسط الهلال تابع: "لم نحافظ على تقدمنا في الوقت الأخير، واستطاع الفيحاء التعادل، ولكن مازال الوقت أمامنا لتصحيح الأخطاء خلال الفترة القادمة".

واختتم كويلار تصريحاته مشددًا على أن تلقي الأهداف خلال الدقائق الأخير في المباريات، يأتي بسبب تراجع الجانب البدني، وهو ما يؤثر على التركيز والجانب الذهني.

مواجهة الفيحاء هي الأولى للاعب الكولومبي كويلار، بعد انضمامه للهلال، قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.