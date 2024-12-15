"تلك التسريبات لم تحدث أيام مورينيو" .. صحفي يكشف حقيقة أزمة تشكيل يونايتد قبل ديربي مانشستر!

تشكيل اليونايتد يتم تسريبه كالعادة!

يستعد مانشستر يونايتد لمباراة الديربي أمام السيتي، في مواجهة ستكون نارية مساء اليوم الأحد، ولكن تم تسريب تشكيل الشياطين الحمر قبل تلك المواجهة بساعات!

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره اليونايتد على ملعب الاتحاد، بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الصحفي صامويل لوكهورست عبر حسابه على منصة "فيس بوك" عن تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة الديربي أمام السيتي، مؤكدًا على ان تلك التسريبات لم تحدث أيام البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب صامويل: "تشكيل مانشستر الأساسية هي: أونانا، ماجواير، دي ليخت، مارتينيز، مزراوي، أوجارتي، فرنانديش، دالوت، ماونت، أماد، هويلوند".

وأضاف: "بالطبع هذا التشكيل غير مؤكد، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة إذا كانت تلك التشكيلة صحيحة أم لا، لطالما كانت التسريبات تخرج من مانشستر يونايتد منذ سنوات".

واختتم الصحفي تصريحاته قائلًا: "لكن الانتظام الحالي في هذه التسريبات والطريقة الصريحة التي تتم بها، والوهوية العامة والظاهرة للمصدر، تجعل الأمر أكثر إشكالية مقارنة بأيام جوزيه مورينيو التي كان يسألني في المؤتمرات الصحفية إذا كنت أعرف التشكيل مسبقًا".