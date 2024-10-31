"درس للمدربين الشباب" .. مورينيو يتعرض لموقف مُحرج في تدريب فنربخشه ويخرج مصابًا

تدخل عنيف على المدرب البرتغالي

تعرض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشه التركي، إلى موقف محرج خلال قيادة تدريبات فريقه الأخيرة.

ويستعد فنربخشه لخوض مباراة مهمة أمام طرابزون سبور، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري التركي الممتاز.

ونشر مورينيو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، مقطع فيديدو يظهر جزءًا من المباراة التجريبية التي يخوضها اللاعبون في نهاية المران، بينما كان يقف في منتصف الملعب ويرتدي زيًا رياضيًا مشابهًا لقميص الفريق التركي.

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وفوجئ مورينيو (61 عامًا) خلال المباراة بتدخل خشن من لاعبه إسماعيل يوكسيك، على قدمه من الخلف، حيث تعثر اللاعب التركي في مدربه ظنًا منه أنه أحد لاعبي الفريق المنافس في المباراة التدريبية.

وتجمع اللاعبون على الفور حول مدربهم الذي سقط مصابًا على الأرض، ونزل الطاقم الطبي من أجل الاطمئنان على حالته، حيث تم اصطحابه إلى خارج الملعب من أجل تلقي العلاج المناسب.

وكتب مورينيو تعليقًا ساخرًا على مقطع الفيديو: "درس للمدربين الشباب.. لا ترتدوا نفس لون اللاعبين. يمكنهم تمرير الكرة إليك أو ركلك من الخلف".

ويسير فنربخشه بخطوات ثابتة في المنافسة بالدوري التركي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، متخلفًا عن جالطة سراي المتصدر بفارق 8 نقاط، علمًا بأن فريق المدرب مورينيو لعب مباراة أقل، وذلك بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.