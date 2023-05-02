صفقة انتقال أندريه تشيفشينكو لتشيلسي ربما لم تنجح لأسباب كثيرة؛ مورينيو قال واحدًا منهم.

كثر الحديث عن صفقة انتقال الأوكراني أندريه تشيفشينكو إلى تشيلسي؛ صفقة لم تحقق المأمول منها من المهاجم الذي كان يصول ويجول مع ميلان.

صفقة انتقال تشيفا وما دار حولها من حديث نُوقش في وثائقي Fever Pitch مع أكثر من طرف في البلوز وقتها.

وقال فرانك لامبارد عن انتقال تشيفا لتشيلسي: "كانت أول مرة أتذكر فيها شعوري بوجود توتر بين المالك والمدير؛ كان هناك تساؤلات عدة عمن صاحب التوقيع".

وتابع مدرب تشيلسي الحالي وقائد الفريق وقتها "كانت هناك إصابات قليلة في الفريق ويمكنك الشعور بعدم السعادة من النتائج السيئة، آندريه احتاج إلى الوقت للتأقلم".

بيتر كينون المدير التنفيذي لتشيلسي وقتها قال: "هناك قصة عن أن تشيفشينكو لم يكن اللاعب الذي يريده مورينيو، وهذا هراء".

لكن مورينيو قال قصة مغايرة "في تشيلسي لم يكن خياري الأول، طلبت لاعب آخر وكان النادي وقتها يفعل كل شيء لتلبية طلباتي أو على الأقل واحد منهم لكن ذلك لم يكن ممكنًا لأسباب مختلفة. حينما عُرض علي تشيفشينكو قلت نعم بلا شك لأنه لاعب من طراز عالٍ؛ كان أمير في ميلانو لكن في تشيلسي فلسفتنا مغايرة، لم يكن لدينا أمراء".

ورحل مورينيو عن تشيلسي في ولايته الأولى في 2007 بعدما فقد السعادة "فقدت السعادة وآخرون زاد تأثيرهم".